„Durch die Hölle“ : Die Torturen des Frank Stäbler

Äußerlich sind die Emotionen der beiden Männer sehr ähnlich, als die entscheidenden Kämpfe von Denis Kudla und Frank Stäbler kurz nacheinander beendet sind. Stäbler kniet am Boden und schaut mit leerem Blick zum Hallendach der Barys-Arena in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan, in der vor täglich etwa 5000 Zuschauern die Weltmeisterschaften im Ringen ausgetragen werden. Kudla sinkt auf der Treppe, die von der Kampffläche hinab führt, in sich zusammen, ebenfalls fassungslos. „Ich habe geweint“, sagt Kudla wenige Minuten später.

Während bei dem 24 Jahre alten Griechisch-Römisch-Spezialisten aus der Ringerhochburg Schifferstadt Tränen der Freude und Erleichterung kullerten nach geglückter Qualifikation für die Olympischen Spiele, war bei Stäbler gerade der große Traum Olympia in sehr weite Ferne gerückt nach einer 0:11-Niederlage gegen den Kubaner Ismael Borrero. Stäbler, zuvor in fast 60 Kämpfen nur einmal besiegt, war in nur 98 Sekunden untergegangen in einem Achtelfinalduell mit dem kubanischen Olympiasieger.