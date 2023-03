Der Saisonauftakt der Motorrad-WM in Portimao ist am Freitag von einem schweren Unfall überschattet worden. Der Spanier Pol Espargaro (31) verlor im zweiten freien Training der MotoGP die Kontrolle über seine KTM und stürzte schwer. Die MotoGP teilte am Freitagabend mit, dass der 31-Jährige bei dem Unfall Frakturen eines Rückenwirbels und des Kiefers sowie eine Lungenquetschung erlitten habe.

Angel Charte, Medizinischer Direktor der Motorrad-Königsklasse, war trotz der schweren Verletzungen vorsichtig optimistisch. „Er ist bei Bewusstsein, aufmerksam und reagiert gut. Durch die von uns verabreichten Schmerzmittel ist er leicht sediert“, sagte der Mediziner: „Er kann seine Füße, Beine und Arme sehr gut bewegen, sodass keine bleibenden Wirbelsäulenschäden zu befürchten sind.“ Ob die Verletzungen operativ versorgt werden müssen, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

Minutenlang an der Unfallstelle behandelt

Etwa 15 Minuten vor Ende der Session war Espargaro das Heck seines Motorrads ausgebrochen. Der frühere Moto2-Weltmeister wurde ins Kiesbett geschleudert, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in den Reifenstapeln. Seine Maschine schlug dort nur knapp neben ihm ein. Espargaro wurde zunächst etwa 15 Minuten an der Unfallstelle behandelt, das Training war unterbrochen. Anschließend wurde er ins Krankenhaus nach Faro gebracht.

Die Motorrad-WM startet an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Portugal in ihre Saison, das Rennen der Königsklasse MotoGP findet am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr MEZ/ServusTV) statt.

Das Comeback von Lukas Tulovic (Eberbach) in der Motorrad-WM fällt unterdessen aus. Wegen anhaltender Schmerzen in seiner Hand wird der 22-Jährige nicht am Großen Preis von Portugal in der Moto2-Klasse teilnehmen. Vier Jahre nach seinem Abschied hätte der Rückkehrer am Sonntag (13.15 Uhr MESZ) abermals in der Moto2 an den Start gehen sollen.

Tulovic war am vergangenen Wochenende bei Testfahrten in Portimao gestürzt und hatte sich an der rechten Hand verletzt. „Ich bin auf Nummer sicher gegangen und habe mich röntgen lassen. Gebrochen ist nichts, die Knochen sind okay“, hatte Tulovic dem Sport-Informations-Dienst vor dem Rennwochenende noch gesagt, aber keine Diagnose nennen können. „So genau weiß ich selber nicht, was es ist.“

Tulovic kehrt in dieser Saison mit dem deutschen Rennstall Intact GP in die Moto2 zurück. 2019 hatte der Rennfahrer seine bislang einzige komplette WM-Saison absolviert, nun stieg er als Moto2-Europameister auf.