Gefährliches Wingsuit-Fliegen : „200 Kilometer pro Stunde ist Cruise-Modus“

Der Salzburger Fallschirmspringer und Base-Jumper Marco Waltenspiel, 38, ist Mitglied des Red Bull Skydive Teams. Unter Base-Springen versteht man Absprünge von Felswänden, Klippen, Gebäuden, Brücken und Sendemasten, entweder mit speziellen Fallschirmen oder mit Flügelanzügen, sogenannten Wingsuits. Base-Springen zählt zu den gefährlichsten Sportarten.

439 tödlich verunglückte Base-Springer seit 1981 dokumentiert die Internetseite Base Addict in ihrer „Fatality List“, 63 allein im Lauterbrunnental in der Schweiz, dem „Death Valley“ der Sportart. In diesem Jahr starben bislang 20 Base-Jumper.

Das Red Bull Sky­dive Team betreibt Base-Springen auf höchstem professionellen Niveau. Waltenspiel und seine Kollegen verfolgen weltweit Filmprojekte. Außerdem sind sie für Veranstaltungen und Flugshows buchbar, für die sie über ein breites Repertoire verfügen, unter anderem Sprünge mit Wingsuits aus Hubschraubern und Flugzeugen, Wasserlandungen, Ziellandungen und Nachtsprünge.