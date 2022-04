Wimbledon schließt Spieler aus : Bloß kein Glanz auf Russland

Vor sieben Wochen, unmittelbar nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, waren sich in der Tennisszene so gut wie alle Vertreter schnell einig: Der russische Krieg gehört verdammt, aber in Russland oder Belarus geborene Tennisprofis sollten getrost weiter ihrem Beruf nachgehen dürfen, wenn auch unter Einschränkungen: keine Länderspiele mehr mit der Nationalmannschaft in Davis Cup oder Billie Jean King Cup, nur noch unter neutraler Flagge bei Profiturnieren und in der Weltrangliste.

Diese zügigen Sanktionen der Profiorganisationen ATP und WTA sowie des Weltverbandes ITF fanden Anfang März viel Anklang, zumal gleichzeitig andere Sportverbände zauderten. Auch ukrainische Profis wie Elina Switolina unterstützten spontan das Vorgehen, ihrer Heimat zwar mit Wort und Tat zur Seite zu stehen, aber russische Kollegen nicht kategorisch vom Spielbetrieb auszuschließen und ihnen quasi kollektiv Berufsverbot zu erteilen.

Doch je länger der Krieg dauert, desto mehr ist die einmütige Haltung in sich zusammengefallen. Ukrainische Tennisprofis fordern angesichts des Schreckens in ihrer Heimat inzwischen härtere Sanktionen, und nun sind auch die Organisatoren des Wimbledon-Turniers aus der zuvor geschlossenen Tennisgesellschaft ausgeschert.

Beim traditionellen Rasenturnier an der Londoner Church Road sowie bei sämtlichen Vorbereitungsturnieren auf britischem Boden, so entschieden der Londoner All England Club und der britische Tennisverband LTA, sind Spieler aus Russland und Belarus in diesem Sommer unerwünscht. Der Sport erlebt damit einen Brexit der besonderen Art.

Bloß kein Glanz auf Russland

„Wir verstehen, dass es für die betroffenen Personen hart ist, und es ist traurig, dass sie unter den Handlungen des russischen Regimes zu leiden haben“, wird Wimbledon-Chairman Ian Hewitt in einer Mitteilung vom Mittwochabend zitiert.

Weil aber Wimbledon in der Tenniswelt eine besondere Bedeutung genieße und eine Verantwortung auch gegenüber der Regierung und der Wirtschaft habe, greife man zu „den härtesten möglichen Maßnahmen“. Den honorigen Herren des All England Club wäre der Anblick ein Grauen, wenn beispielsweise der russische Weltranglistenzweite Daniil Medwedew am Ende der zwei Turnierwochen den Siegerpokal in die Höhe stemmen und somit ein sportlicher Vertreter des Kriegstreibers Glanz auf Russland werfen würde.

Was Wimbledon tut oder lässt, wird gewöhnlich nur mit einem Achselzucken zur Kenntnis genommen. Nach dem Motto: Sie sind halt anders, die Briten. Doch diesmal erregt der Alleingang die Gemüter wie nie.

Novak Djokovic reagierte bei seinem Heimturnier in Belgrad so prompt wie deutlich. „Ich halte das für verrückt“, sagte der Weltranglistenerste, den der Balkankrieg in den 1990er Jahren fürs Leben prägte. Der Krieg sei nicht den Spielern vorzuwerfen, deshalb werde er die Entscheidung nicht unterstützen, sagt der Serbe.