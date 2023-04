Petra Kvitova hat beim hochrangigen Tennisturnier in Miami doppelt aufhorchen lassen. Zum einen sportlich, gewann die Tschechin dort nach fünf Jahren ohne Turniersieg den dreißigsten Titel ihrer Profikarriere. Noch mehr Aufmerksamkeit als durch ihren 7:6, 6:2-Finalsieg am Samstag gegen Elena Rybakina aus Kasachstan und ihre daraus resultierende Rückkehr unter die besten zehn Tennisdamen der Welt erregte die Tschechin mit ihren sportpolitischen Äußerungen.

Thomas Klemm Sportredakteur. Folgen Ich folge

So offen wie keine andere Spielerin, die nicht aus der Ukraine kommt, sprach sich Kvitova gegen eine Teilnahme russischer und belarussischer Profis am bedeutendsten Tennisturnier der Welt in Wimbledon aus. „Ich finde, sie sollten nicht zugelassen werden, auch nicht bei den Olympischen Spielen“, sagte die 33-Jährige in Miami.

„Strikte und sehr enttäuschende Reaktion“

In dieser Hinsicht stehe sie aufseiten der Ukrainer. Aktuelle und ehemalige Profis aus dem Land, das sich seit mehr als einem Jahr dem brutalen Angriffskrieg ausgesetzt sieht, lobten Kvitova für ihre Parteinahme. Andere Tennisprofis hatten sich seit dem russischen Angriff nur allgemein gegen Kriege auf dieser Welt ausgesprochen.

Kvitova reagierte auf die Entscheidung der Wimbledon-Verantwortlichen vom Freitag, russische und belarussische Spielerinnen und Spieler in diesem Sommer (3. Juli bis 16. Juli) unter bestimmten Voraussetzungen wieder zuzulassen. Im vergangenen Jahr hatten der Londoner All England Club und der englische Tennisverband LTA Russen und Belarussen die Teilnahme bei Turnieren verweigert und sich damit den Profivereinigungen ATP und WTA widersetzt. Daraufhin wurden auf der Insel keine Weltranglistenpunkte vergeben. Es sei „eine strikte und sehr enttäuschende Reaktion“ gewesen, heißt es in der Wimbledon-Erklärung vom Freitag.

Kvitovas Kritik trifft den All England Club empfindlich. Die Linkshänderin, die den Rasenklassiker 2011 und 2014 gewann, erkennt allerdings an, dass Wimbledon „eine harte Zeit im vergangenen Jahr hatte“. So viel Druck von außen haut selbst den stärksten Veranstalter um. Nun versuchen die Londoner Turnierveranstalter, einerseits den Regeln von ATP und WTA zu folgen und russische und belarussische Tennisspieler als „neutrale Athleten“ ohne ersichtliche Nationalität und Flagge zuzulassen.

Andererseits stellen sie eigene Ansprüche. So müssen Russen und Belarussen eine Erklärung unterschreiben, dass sie die russische Invasion in keiner Weise unterstützen. Zudem dürfen sie kein Geld von ihren Regierungen oder dem Staat nahestehenden Unternehmen annehmen. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bezeichnete seinerseits die Kehrtwende als „unmoralisch“ und forderte die britische Regierung auf, russischen und belarussischen Spielern die Visa zu verweigern.

Den Wimbledon-Verantwortlichen ist selbst nicht wohl in ihrer Haut. Auf die Frage eines BBC-Journalisten, ob die russische und belarussische Regierung einen möglichen Erfolg eines Athleten in London nicht instrumentalisieren würde, erwiderte Vereinschefin Sally Bolton: „Das bleibt eine Sorge.“