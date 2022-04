Reaktion auf Ukrainekrieg : Wimbledon ohne Russen und Belarussen

Aktualisiert am

Das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon findet ohne Sportler aus Russland und Belarus statt. Nicht nur Russland kritisiert den Ausschluss scharf. Auch die Spielervereinigung ATP positioniert sich eindeutig.

Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew aus Russland darf in Wimbledon nicht an den Start gehen. Bild: picture alliance/dpa/PA Wire

Wimbledon findet in diesem Jahr wegen des Ukraine-Kriegs ohne Tennis-Profis aus Russland und Belarus statt. Das gaben die Organisatoren des wichtigsten aller vier Grand-Slam-Turniere am Mittwoch bekannt. Der Kreml in Moskau hatte einen möglichen Bann gegen Aktive aus Russland zuvor als „inakzeptabel” bezeichnet.

„Wir sind uns bewusst, dass dies für die betroffenen Einzelsportler eine harte Entscheidung ist”, sagte Wimbledon-Chef Ian Hewitt: „Es ist traurig, dass sie unter den Taten der Anführer des russischen Regimes leiden müssen.” Das zweiwöchige Turnier beginnt am 27. Juni.

Nach Informationen der Times hielten die Wimbledon-Organisatoren nach wochenlangen Gesprächen mit der britischen Regierung einen Ausschluss von Profis aus den allgemein als Aggressoren gelten Ländern für die praktikabelste Lösung. Vertreter von Downing Street hatten den Ansatz verfolgt, dass Stars wie der russische Topspieler Daniil Medwedew und die belarussische Vorjahres-Halbfinalistin Aryna Sabalenka schriftliche Stellungnahmen abgeben sollen, die Kriegshandlungen ihrer Heimatländer und Russlands Staatspräsident Wladimir Putin nicht zu unterstützen.

Krieg in der Ukraine Aktuelle Informationen, Grafiken und Bilder zum Angriff auf die Ukraine finden Sie auf unserer Sonderseite ZUR SONDERSEITE

Zuvor hatte die Szene die Teilnahme von russischen und belarussischen Profis an den noch drei ausstehenden Grand-Slam-Turnieren des Jahres nach dem Muster der regulären ATP- und WTA-Turniere erwartet. Bei diesen Events schlagen Aktive aus Russland und Belarus als neutrale Teilnehmer auf. Der Weltverband ITF hatte die Teams aus Russland und Belarus aus seinen Mannschaftswettbewerben Davis Cup und Billie Jean King Cup ausgeschlossen.

Regelung mit weitreichenden Folgen

Weiter berichtete die Times, dass die Wimbledon-Organisatoren ihre Entscheidung auch mit der Fürsorge für die betroffenen Profis begründen. So könnten die Familien von Aktiven, die sich von den Kriegsgründen- und zielen distanzieren, Repressalien der Regime in Moskau und Minsk ausgesetzt seien, befürchteten die Verantwortlichen an der Londoner Church Road.

Die angestrebte Ausschlussregelung könnte sich demnach womöglich auf alle englischen Rasenturniere der ATP- und WTA-Tour zur Vorbereitung auf Wimbledon erstrecken. Bei den French Open im Mai in Paris ist für Profis aus Russland und Belarus strikte Neutralität Voraussetzung für eine Teilnahme am zweiten Grand-Slam-Turnier der Saison.

ATP kritisiert Entscheidung als „unfair“

Die Spielervereinigung ATP kritisierte am Abend den Ausschluss russischer und belarussischer Spieler scharf. Die Entscheidung sei „unfair“ und habe „das Potenzial, einen schädlichen Präzedenzfall zu schaffen“, teilte die für Herrenturniere zuständige Organisation mit. Von der Frauen-Vereinigung WTA gab es zunächst keine Reaktion.

F.A.Z. Newsletter Ukraine Täglich um 12.00 Uhr ANMELDEN

Umso deutlicher positionierte sich die ATP. „Eine Diskriminierung auf Grundlage einer Nationalität bedeutet eine Verletzung unserer Übereinkunft mit Wimbledon, wonach die Teilnahme von Spielern einzig auf der ATP-Rangliste fußt“, teilte die Spielervereinigung mit.

Die ATP betonte zudem, dass Spieler aus Russland und Belarus weiterhin unter neutraler Flagge an Turnieren teilnehmen dürfen. „Bisher wurde diese Position auch vom gesamten Profitennis geteilt“, hieß es in dem Statement. Die ATP verurteile die russische Invasion indes „aufs Schärfste“ und stehe „solidarisch an der Seite der Millionen unschuldigen Menschen, die von dem Krieg betroffen sind.“

Scharfe Reaktionen aus Russland

Wie das russische Online-Sportportal „Sportexpress“ berichtete, kritisierte der Abgeordnete der Staatsduma, der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Sport und mehrfache russische Meister im Paraschwimmen und Paraleichtathletik, Sergej Burlakow, die Entscheidung und griff gleichzeitig die britische Regierung an. Demnach diskreditiere der britische Sportminister mit dem Vorgang sich und sein Land.

Mehr zum Thema 1/

„Russische Tennisspieler werden nicht zum Wimbledon-Turnier zugelassen. Und das bedeutet, dass unsere Athleten keinen Deal mit ihrem Gewissen gemacht und ihr Land nicht verraten haben“, sagte Burlakow. „Eine der Bedingungen für ihre Teilnahme am Wettbewerb war eine obligatorische Erklärung, in der das Vorgehen Russlands in der Ukraine verurteilt wurde. Diese Bedingungen wurden vom britischen Sportminister bekannt gegeben.“

Der zweimalige Grand-Slam-Champion im gemischten Doppel, Andrei Olchowski sagte dem russischen Internetportal „Championat“: „Müssen russische Tennisspieler auf dem Rasen spielen? Wenn es Turniere auf alternativen Belägen gibt, und die gibt es meiner Meinung nach, dann würde ich gar nicht auf den Rasen gehen“.

Und weiter: „Meine Frage richtet sich nicht an Wimbledon, sondern an die ATP: Wie werden sie das mit den Ratings fortführen, wenn dies ein Pflichtturnier ist, für das die Punkte zählen? Wenn dies ein privater Klub ist, der eine Vereinbarung hat, dass er ein Turnier unter der Schirmherrschaft der ATP und der WTA veranstaltet. Ich kenne einfach nicht alle Vereinbarungen. Meiner Meinung nach hat der Klub kein Recht zu entscheiden, wer rein darf und wer nicht. Das Land kann entscheiden, aber bei einem Privatklub ist das nicht akzeptabel“, so Olchowski.