Nine-Darter bei WM : „Unglaublich, die großartigste Nacht meines Lebens“

William Borland hat sein seltenes Darts-Kunststück bei der WM in London mit Hingabe und Begeisterung bejubelt. Nach seinem Nine-Darter im Entscheidungsleg gegen den Engländer Bradley Brooks sagte der Schotte am Freitagabend: „Es ist die großartigste Nacht meines Lebens. Es ist unglaublich, ich liebe es einfach. Es ist etwas Besonderes, irgendwo einen Nine-Darter zu werfen, aber es auf der größten Bühne von allen zu schaffen, ist nochmal etwas anderes.“

Der 25 Jahre alte Borland und Brooks (21) hatten sich am Freitagabend ein packendes Duell geliefert, das im sogenannten „perfekten Spiel“ von Borland einen starken Schlusspunkt fand. Der Schotte hüpfte ob seines seltenen Coups freudig und ausgelassen über die Bühne.

Neben zahlreichen Darts-Profis wie Rekordchampion Phil Taylor gratulierten Borland auch Fußballspieler er wie Englands Nationalspieler Declan Rice. Monetär zahlt sich der Nine-Darter für Borland erst aus, wenn ihm während der WM ein weiterer gelingt. Dann bekäme er ein Preisgeld von 100.000 Pfund (etwa 118.000 Euro). In der zweiten Runde trifft Borland am Mittwoch (13.30 Uhr bei DAZN) auf den Engländer Ryan Searle.

Der ehemalige Weltmeister Peter Wright gestaltete derweil seinen Auftakt bei der WM erfolgreich und hatte sich für seinen ersten Auftritt in London traditionell eine kreative Verkleidung überlegt. „Snakebite“, wie Wright genannt wird, kam am späten Freitagabend diesmal in einem aufgemalten Weihnachtsanzug und deutlich sichtbarer Deko auf die Bühne im Alexandra Palace, nachdem er sich in den Vorjahren unter anderem als Weihnachtsdieb „Grinch“ und als Weihnachtsmann verkleidet hatte.

Sein erstes Spiel gegen den Engländer Ryan Meikle gewann er souverän mit 3:0. „Ich bin einfach froh, dass ich weitergekommen bin. Das ist die Hauptsache“, kommentierte Wright. Der Engländer Meikle hatte am Abend zuvor den deutschen Youngster Fabian Schmutzler mit 3:0 bezwungen. Für Wright geht es erst nach Weihnachten mit der dritten Runde weiter.

Darts-Senior Paul Lim ist dagegen gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der 67-Jährige aus Singapur verlor mit 2:3 gegen Joe Murnan und verpasste damit einen Überraschungscoup. Lim und Murnan lieferten sich eine Partie von eher überschaubarer Qualität. „The Singapore Slinger“, wie Lim genannt wird, debütierte schon 1982 bei der WM. Über das Viertelfinale (1990) ist er bislang aber nie hinausgekommen. Murnan spielt in der nächsten Runde gegen seinen englischen Landsmann Nathan Aspinall.

Als Raymond van Barneveld im Januar 2007 zum letzten Mal Darts-Weltmeister wurde, war der junge Deutsche Fabian Schmutzler gerade mal etwas älter als 14 Monate. 15 Jahre später sind sich der niederländische Routinier und der Youngster erstmals begegnet. „Ein absoluter Traum geht in Erfüllung. Und wenn man dann auch noch ein Lob bekommt“, schrieb der 16 Jahre alte Schmutzler bei Instagram zu einem Bild der beiden Darts-Spieler.

Der Gymnasiast aus Frankfurt am Main nennt van Barneveld sein sportliches Idol und hatte durch seine WM-Qualifikation die Gelegenheit, den fünfmaligen Champion im Spielerhotel in London zu treffen. Für „Barney“ beginnt das Turnier am Montagabend (22.00 Uhr bei Sport1 und DAZN).