Kienles letzter Hawaii-Ironman : „Jetzt war es anders“

Es war mein Moment des Jahres, und wahrscheinlich nicht nur das, sondern der letzten Jahre. Für mich hat sich damit der Kreis seit meiner ersten Hawaii-Teilnahme vor zehn Jahren geschlossen. Es war, ganz kitschig, der Moment, in dem ich am 8. Oktober in Kona die Ziellinie überquerte und meine Familie gesehen habe.

Ich musste immer lachen, wenn Sportkollegen gesagt haben, sie müssten erst mal realisieren, was sie geschafft haben. Ich habe das in diesem Moment realisiert. Ich hatte realisiert, was ich mir vorgenommen hatte. Ich hatte real werden lassen, was ich mir erträumt hatte. Mit 38 Jahren war dies mein letztes Rennen auf Hawaii, und ich hatte zwei schwierige Jahre hinter mir, außerdem hat sich unser Sport zuletzt rasant entwickelt.

Über mehr als eine Dekade hätte ich gesagt, ein sechster Platz ist für mich eine Katastrophe. Die Sponsoren zahlen dafür kaum noch Prämien, trotzdem sieht man am Fakt, dass ich mit diesem sechsten Platz noch einmal Triathlet des Jahres in Deutschland geworden bin, dass die Triathlonszene diese Platzierung gut einschätzen kann. Ich bin nicht mit der Angst ins Rennen gegangen, dass es nichts wird, sondern ich habe mich darauf gefreut, dass niemand mehr, inklusive mir selber, eine Wahnsinnstat von mir erwartet. Auch deshalb bin ich in eine Aufwärtsspirale gekommen.

Ich glaube, es gibt fast nichts Schwierigeres, als den richtigen Zeitpunkt zu finden, eine Profikarriere zu beenden. Der sechste Platz war perfekt, denn wäre ich irgendwie noch mal Zweiter geworden, hätte ich mich vielleicht gefragt, wenn du jetzt Zweiter wirst, dann kannst du nächstes Jahr ja noch mal gewinnen, so wie 2014. So aber war klar, das wird nicht mehr klappen. Dennoch war ich gleichzeitig so gut, nochmal vorn mitspielen zu können.

Früher bin ich manchmal über die Ziellinie gelaufen, hatte gewonnen, und damit war die Sache abgehakt. Ich habe alle Begeisterung und Zuneigung von mir abprallen lassen, weil ich dachte, wenn du einen Sieg zu sehr genießt, wirst du nie wieder ein Rennen gewinnen. Jetzt war es anders. Jetzt habe ich die Zuneigung und den Respekt, der mir von allen, auch den Kollegen, entgegen gebracht wurde, wirklich genießen können. Ich bin sehr glücklich mit diesem Abschluss auf Hawaii. 2023 wird mein letztes Jahr als Profi, und das kann ich nun richtig genießen mit Rennen, bei denen ich bisher nicht starten konnte.

Aufgezeichnet von Michael Eder