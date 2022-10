Halbherzig funktioniert nicht : Wieso die Energiekrise den Parasport besonders trifft

Aktualisiert am

Das Pfeifen des Schiedsrichters ertönt. Es sind die letzten Sekunden des Finales. Noch ein letztes Aufbäumen und Quietschen der Gummiräder. Die Rollstühle setzen sich in Bewegung. Rahmen aus Aluminium und Titan prallen hart gegeneinander. Wenig später ist Schluss. Australien hat die USA bezwungen und ist Weltmeister im Rollstuhl-Rugby. Der Jubel der Fans schallt durch das DGI Huset Sports Complex im dänischen Vejle.

Alexander Davydov Sportredakteur. Folgen Ich folge

Auch Marco Herbst von der deutschen Auswahl ist in den Zuschauerreihen und betrachtet die Trophäe der siegreichen Mannschaft aus nächster Nähe. Für den 33 Jahre alten Paraathleten und sein Team ist die WM mit nur zwei gewonnenen Partien jedoch früh und mit einer gewissen Enttäuschung zu Ende gegangen: „Das Turnier ist nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagt er der F.A.Z. „Unser Ziel war Platz acht und das haben wir leider klar verfehlt.“ Rang zehn ist es nun also, nachdem man im Februar bei der Europameisterschaft immerhin noch knapp Bronze verpasst hatte. Dennoch sieht Herbst die Deutschen endlich unter den weltweit führenden Teams angekommen.