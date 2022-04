Sippels Sportstunde : Wie wirkt Sport gegen Stress?

Manchmal, wenn ich ein paar Gedanken zu viel im Kopf habe, fange ich beim Joggen an zu hüpfen. Ich würde nicht sagen, dass ich das bewusst entscheide. Es passiert einfach. Ich verfalle in einen Hopserlauf, springe von einem Bein aufs andere. Eine Übung, die ich früher oft gemacht habe und die mich auf eine absonderliche Weise beruhigt.

Vor einigen Wochen fragte mich ein Mann: „Was soll der Zirkus? Und das auch noch an einem Sonntag!“ Er meinte das wohl als Scherz. Ich war ziemlich sauer. A, weil ich aus meinen Gedanken gerissen wurde, B, weil: Warum denkt dieser Mann, dass er mich so anlabern kann? (In einem Moment, in dem ich das nicht signalisiere.)