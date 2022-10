Superstar der NFL : Wie Patrick Mahomes American Football verändert hat

Aktualisiert am

Quarterback Patrick Mahomes glänzt wie nur wenige andere in der NFL. Ein Buch erzählt seine außergewöhnliche Geschichte.

Die Bewegung kam aus dem Nichts. Und sie sorgte für Staunen bei jedem, der sie sah. Welche Auswirkungen das alles haben sollte, in diesem Jahr und in denen danach, wusste da aber kaum jemand. Warum auch, es schien schließlich kaum vorstellbar.

Patrick Mahomes, gerade 19 Jahre alt geworden, stand auf einem Footballfeld, auf seinem Trikot stand der Name der Texas Tech Universität, und er warf den Ball; aus dem Lauf, mit seitlich abgewinkeltem Arm, ganz anders, als es eigentlich in allen Football-Lehrbüchern steht.

Den Ball warf er dennoch mit voller Wucht, pfeilschnell und präzise, ein Abkippen seines Handgelenks im letzten Augenblick schaffte den nötigen Spin, die seitliche Armhaltung ermöglichte eine Flugbahn an sämtlichen Armen sämtlicher Verteidiger vorbei hin zum Ziel, seinem Mitspieler. Ein unmöglicher Wurf aus einer unmöglichen Position mit unmöglichem Winkel. Für den jungen Patrick Mahomes: kein Problem.

Mahomes gewinnt den Super Bowl

Brett Veach saß damals, 2014, auf der Tribüne. Und Brett Veach staunte. Als Scout der Kansas City Chiefs, einem Team aus der National Football League (NFL), sollte er eigentlich einen anderen Spieler beobachten. Aber er konnte seine Augen einfach nicht von Patrick Mahomes abwenden, diesem jungen Quarterback, der so anders spielte als alle anderen, dadurch auch Fehler machte, klar, aber eben auch Unmögliches möglich. Ein Rohdiamant.

Brett Veach überzeugte die Verantwortlichen in Kansas City, die wählten Patrick Mahomes bei der NFL-Draft an zehnter Stelle. Der Rest ist Geschichte. Der Titel: Super-Bowl-Sieg 2020. Das Team: vom jahrzehntelang erfolglosen Anwärter zum nun jährlichen Favoriten. Das Spiel: grundlegend verändert.

Daniel Jensen und Alex von Kuczkowski haben darüber ein Buch geschrieben. Darüber, wie Patrick Mahomes vom Sohn eines Baseball-Stars selbst zum herausragenden Athleten heranwuchs, wie Patrick Mahomes quasi erst im allerletzten Augenblick die Entscheidung für eine Footballkarriere und gegen eine Baseballkarriere traf (von der ebenfalls in Aussicht gestandenen Basketballkarriere ganz zu schweigen), und darüber, wo all dieser unglaubliche Ehrgeiz und Teamspirit herrühren, die Patrick Mahomes auf dem Feld erfolgreich und in der Kabine zum beliebten und respektierten Anführer einer Truppe von 53 harten Jungs werden ließen.

„Patrick Mahomes. Die unglaubliche Geschichte des NFL-Superstars“ beschreibt, wie ein Junge aus Texas zu einem Vollprofi wurde, der diese besondere Art den Football zu werfen vielleicht nicht erfunden, aber kombiniert mit seiner Wurfhärte und einer in der NFL nahezu einzigartigen Chuzpe derart auf die Spitze getrieben hat, dass sich dadurch die Kunst des Spiels in der NFL, die Art wie Quarterbacks ausgebildet werden, denken, handeln, weiterentwickelt hat. Wie Patrick Mahomes, mittlerweile 27, zum Vorbild neuer Generationen von Footballspielern geworden ist.

Hintergründig, aber mit einem Fehler

Die Autoren, ehemals Journalisten, heute an anderen Stellen in der Football-Medienbranche aktiv, erzählen Patrick Mahomes’ Geschichte hintergründig und doch auf emotionale Weise. Einfach geschrieben, mit persönlicher Note, von Fans für ein breites Publikum. Antiklimaktisch ausgehend vom großen Triumph zurück in die ganz große Vergangenheit, um mit der Gegenwart zu enden: Noch immer steht Patrick Mahomes für die Kansas City Chiefs auf dem Feld, an diesem Sonntag (22.25 Uhr MESZ bei ProSieben) geht es gegen die San Francisco 49ers um den fünften Sieg im siebten Spiel.

Man erfährt dabei viel Interessantes, auch viel Nebensächliches, und doch hat man am Ende den Eindruck, ziemlich genau Bescheid zu wissen über das Leben dieses Football-Diamanten, der längst Form angenommen hat und schimmert wie nur wenige andere in der NFL.

Einen groben Fehler machen die Autoren allerdings: Sie bezeichnen Patrick Mahomes als „bestbezahlten Sportler der Welt“. Mehrfach. Eine Behauptung, die schlicht so nicht stimmt. Dennoch prangt sie prominent auf der Rückseite und an anderen Stellen des Buches. Dass die Autoren diese Behauptung im Text zumindest an zwei Stellen zum Teil relativieren? Geschenkt, weil sich das offenbar nicht bis zur Marketingabteilung des Verlags durchgesprochen hat.

Der vermeintliche Rekordvertrag von Patrick Mahomes ist nämlich an etliche (erfolgsabhängige) Bedingungen geknüpft. Garantiert ist lediglich eine Summe von 141,5 Millionen Dollar (144 Millionen Euro). Genug für zehn Jahre Football, könnte man meinen. Andere aber verdienen mehr. Um die Rekordsumme von einer halben Milliarde Dollar in Kansas City zu bekommen, die mit dem „Rekordvertrag“ gemeint ist, müsste er es unter anderem jedes Jahr mit den Chiefs in den Super Bowl schaffen. Das gelingt selbst einem wie Patrick Mahomes nicht.