Aktualisiert am

New York

Basketball in Amerika

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Basketball in Amerika :

FAZ Plus Artikel Basketball in Amerika : Die spektakulären Verschiebungen der NBA

Es ist genau fünfzig Jahre her, dass eine New Yorker Marketing-Agentur den Auftrag bekam, ein Logo zu entwerfen, das als Symbolbild für die National Basketball Association (NBA) stehen kann. Man zog damals ein Foto mit einem Spielmacher aus dem Archiv, der einen Ball dribbelt, und stilisierte das Motiv zu einer Silhouette in Blau-Rot-Weiß, von dem anfangs nur wenige wussten, um wen es sich handelt. Jerry West war damals Spielgestalter bei den Los Angeles Lakers und sorgte dafür, dass seine Nebenleute glänzen konnten. Er hat sich immer gewünscht, dass es dabei bleibt. „Mir gefällt es nicht, dass auf unnötige Weise die Aufmerksamkeit auf mich gelenkt wird“, lautete seine Losung. Weshalb er der Liga irgendwann den Vorschlag machte, sich ein neues Emblem auszudenken.

Das Interesse der Öffentlichkeit ganz zu vermeiden, ist ihm allerdings nie ganz gelungen. Denn West, inzwischen 81 Jahre alt, hat dem Spiel nie ganz den Rücken gekehrt. Im Gegenteil. Nachdem die Los Angeles Clippers vor einer Woche verkündeten, dass sie Kawhi Leonard, den derzeit begehrtesten NBA-Spieler, verpflichtet hatten und ihm mit Paul George aus Oklahoma City einen der derzeit besten Basketballer zur Seite stellen können, wurde rasch deutlich, wer für diesen Coup mitverantwortlich war: der weißhaarige Herr mit dem Spitznamen „Das Logo“, der seit dem Ende seiner Karriere Klubs in Kader-Fragen berät. Und der sich einen Namen als Architekt mehrerer erfolgreicher Teams gemacht hat.