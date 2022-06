Sippels Sportstunde : Sport mit Prothese, geht das?

Mein Großvater hatte ein steifes Knie. Er wollte aber nicht darauf verzichten, mit seinem Rad zu seinem Feld zu fahren, wo er Kartoffeln, rote Beete, Bohnen und Karotten anbaute. Also spannte er seinen Hund vor’s Fahrrad. Er band die Lederleine an der Lenkerstange fest und der Hund zog. Mit dem gesunden Bein half er ein wenig mit, das andere Bein hing zur Seite runter. Man darf sich das nicht als sonderlich ausgefeilte Konstruktion vorstellen, bei meinem Großvater war alles etwas improvisiert. Am liebsten malte er Dinge, die er irgendwo fand, grün an. Die Farbe hatte er mal irgendwo günstig bekommen.

Wenn er nicht in seiner Werkstatt rumbastelte, saß er auf dem Rad, sein einziger Sport. Ich musste daran denken, als mich die Frage erreichte: Kann man mit einer Hüftprothese Joggen? Welcher Sport geht mit künstlichem Gelenk? Da mein Großvater nicht die valideste Quelle ist, frage ich Christian Sturm, Orthopäde und Unfallchirurg, Facharzt für Physikalische und Rehabilitative Medizin. Er ist leitender Oberarzt der Rehabilitationsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover.