Von Enttäuschung keine Spur. „Das mit dem deutschen Rekord hat nicht geklappt“, konstatierte gut gelaunt Amanal Petros, nachdem er am Sonntag den Hannover-Marathon mit einem Solo von zwölf Kilometern in 2:07,02 Stunden gewonnen hatte und jubelnd ins Ziel gelaufen war. „Ich bin froh dass es so gelaufen ist. Ich hätte nicht gedacht, dass dies so eine gute, flache Strecke ist und hier so eine gute Stimmung herrscht. Das hat vom Anfang bis Ende Spaß gemacht.“

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. Folgen Ich folge

16.000 Euro Prämie für Sieg und Streckenrekord kann der 27 Jahre alte Läufer für seine Leistung einstreichen, zusätzlich zum Antrittsgeld. Deutsche Spitze auf der 42,195 Kilometer langen Strecke, das ist vor allem er. Vor elf Jahren mit sechzehn allein aus Tigray in Äthiopien nach Deutschland geflüchtet, stehen für Petros heute die drei besten Marathonzeiten zu Buche, die deutsche Läufer je erreicht haben, darunter vom Dezember 2021 der deutsche Rekord von 2:06,27 Stunden.