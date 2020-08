Leichtathlet Joshua Cheptegei : Erst Feldarbeit und Schulsanierung, dann Weltrekord

Joshua Cheptegei hat die Leichtathletik mit einem Paukenschlag zurück ins internationale Rampenlicht gebracht. Auf 12:35,36 Minuten verbesserte der 23 Jahre alte Ugander am Freitagabend in Monaco den mehr als sechzehn Jahre alten Rekord von Kenenisa Bekele über 5000 Meter. Wie am 31. Mai 2004, als Bekele in Hengelo den Weltrekord seines Landsmannes Haile Gebrselassie unterbot (auf 12:37,35), waren es auch diesmal fast genau zwei Sekunden. Cheptegei war damals sieben Jahre alt und spielte Fußball in seiner Heimatstadt Kapsewui nahe der Grenze zu Kenia.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Cheptegei hat sich als Weltmeister von Doha 2019 über 10.000 Meter wie als Cross-Weltmeister von Aarhus 2019 einen Namen gemacht; auf der Straße hält er die Weltrekorde über 5 (12:51) und 15 Kilometer (41:05); den über 10 Kilometer (26:38) hat der Kenianer Rhonex Kipruto um 14 Sekunden unterboten. Wie Gebrselassie und Bekele wird Cheptegei von der Agentur Global Sports Communications des Niederländers Jos Hermens vertreten – einer wahren Fabrik für Siege und Bestzeiten. Auch der Kenianer Eliud Kipchoge, Marathon-Olympiasieger, -Weltrekordler und erster Läufer, der auf der Marathon-Distanz zwei Stunden unterboten hat, gehört dem N.N.-Running-Team von Hermens an.