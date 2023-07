Wer ist Dennis Schröder? Ein pfeilschneller, deutscher Aufbauspieler des Basketballs, in zehn Jahren als Spieler der amerikanischen Profiliga NBA zum Multimillionär aufgestiegen, ein bekennender Freund luxuriöser Karossen; er fährt auch schon mal im Rolls-Royce zum Flughafen. Und wenn ein Zollbeamter in den Vereinigten Staaten die Bedeutung des Neunundzwanzigjährigen aus Braunschweig erkennt, seinen Weg beschleunigt, dann zeigt er Dankbarkeit.

Schröder ist gerne dankbar, sagt er in einer seiner jüngeren Video-Botschaften. Dankbar, wenn er helfen kann, nicht nur Menschen in Not. Das lässt sich alles schön erzählen, mitunter aber auch erkennen in weitgehend unbeobachteten, nicht für Posts festgehaltenen Momenten. Schröder tauchte mal ganz unvermittelt bei einem 3x3-Turnier in Deutschland auf und feuerte verblüffte junge Spieler an, gab ihnen Tipps. Bei der Junioren-Europameisterschaft in Chemnitz gehörte er neben den Familienmitgliedern zu den wenigen Zuschauern in der Halle und stand noch auf dem Feld, die Profis von morgen aufmunternd, beratend, als zum dritten Viertel gerufen wurde. Er kümmert sich.