Wester und Saibou im Interview : „Wir haben den Mindestabstand mehr als gefordert eingehalten“

Der Basketball-Bundesligaklub Telekom Baskets Bonn hat Ihnen, Herr Saibou, im Sommer fristlos gekündigt, nachdem Sie in Berlin an einer Demonstration gegen Maßnahmen der Regierung gegen Corona teilgenommen hatten. Sie klagen dagegen, am 11. November soll der nächste Gerichtstermin stattfinden. Was wirft Ihnen Bonn vor?

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. F.A.Z.

Joshiko Saibou: Es geht um meine Teilnahme an einer Demonstration Anfang August in Berlin. Bonn behauptet, ich hätte dabei keinen Mund-Nasen-Schutz getragen und die Abstandsregelung nicht eingehalten. Ich hätte deshalb meine Mitspieler im Team gefährdet.

Der Verein hat Sie in einer öffentlichen Erklärung als „permanentes Infektionsrisiko“ dargestellt ...