Rugbyspieler verklagen Verband : Wenn der Kopfschmerz einfach nie endet

Aktualisiert am

New York

Als im November in Neuseeland die Nachricht die Runde machte, dass Ärzte bei einem ehemaligen Mit­glied der Rugby-Nationalmannschaft, erst 41 Jahre alt, eine frühe Form der Demenz diagnostiziert hatten, klang in den Reaktionen Empathie und Sorge mit. Nicht nur beim Assistenztrainer des Teams, das seit Jahrzehnten in Anspielung auf seine Trikots überall auf der Welt unter dem Namen „All Blacks“ figuriert und im internationalen Rahmen das Gardemaß für Spitzenleistung ist.

„Das ist wirklich traurig“, sagte John Plumtree. Carl Hayman, der 46-mal für das Team auf dem Platz gestanden und in seiner Profikarriere hundertfach unter anderem für Klubs in England und Frankreich gespielt hatte, habe „viel für Rugby in Neuseeland getan“. Ein beliebter Spieler, der im Kampf der muskulösen Kerle ge­geneinander als sogenannter Rechter Pfeiler von Weltklasseformat eine Menge von der Wucht abbekommen hatte, die das Spiel produziert. „Wir haben großes Mitgefühl. Es ist nicht schön, solche Geschichten zu hören.“