Malaika Mihambo im Interview : „Es war kaum zum Aushalten“

Schwarz-Rot-Gold: Malaika Mihambo mit der deutschen Fahne am 3. August 2021 in Tokio Bild: imago images/Sven Simon

Sie sind Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin. Mehr geht ja eigentlich nicht. Nun beginnt quasi ein neuer Wettkampfzyklus auf einer höheren Ebene. Ist es Ihr Anspruch, zu zeigen, ich bleibe oben? Oder besteht die Gefahr, dass Sie locker lassen und sich sagen: Ich habe doch schon alles gewonnen, was soll noch kommen?

Ich sehe mich da in einer ganz anderen Perspektive. Bis 2016 hatte ich äußere Ziele. Ich wollte mal bei Olympischen Spielen teilnehmen und eine Medaille bei den Erwachsenen gewinnen. Das alles habe ich mit 22 erreicht. Deshalb bin ich seitdem auf der Suche nach etwas anderem, was mich mit dem Sport verbindet. Seitdem ist es für mich eher so, dass ich den Sport als innere Meisterschaft sehe, in dem ich mich mit mir selbst messen und über mich herauswachsen kann. Indem ich versuche, Körper und Geist in Einklang zu bringen und die bestmögliche Leistung zu erzielen. Und zum anderen bin ich einfach neugierig und gespannt zu sehen, wie weit ich noch springen kann. Was ich ändern kann, damit ich mich ganz einfach im Weitsprung verbessere, welche Trainingsmittel ich noch ausprobieren kann. Das sind die Dinge, die mich antreiben. Sie haben im ersten Moment gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt bei Weltmeisterschaften Erste, Zweite oder Dritte werde.