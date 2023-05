Er wolle „vielleicht ein, zwei Tore“ schießen, hat Leon Gawanke am Sonntag nach seiner Ankunft in Tampere gesagt. Was erst mal überraschend klang, qua Jobbeschreibung sind Verteidiger ja zur Absicherung da. Aber schon seine Rückennummer verrät, dass er einer besonderes Spezies angehört: Gawanke trägt die Neun, ist ein so genannter Offensivverteidiger. Allein diese Saison erzielte er für die Manitoba Moose aus der American Hockey League 20 Tore. Seine große Stärke: krachende Direktabnahmen aus dem linken Bullykreis in Überzahl.

Also war er dort auch am Montagnachmittag zu sehen. Für die deutsche Nationalmannschaft stand das dritte Spiel der Eishockey-Weltmeisterschaft gegen die Vereinigten Staaten an. Da ging es darum, den kompletten Fehlstart zu verhindern. Doch das klappte auch mit Gawanke nicht, trotz der besten Turnierleistung stand am Ende ein 2:3, die dritte Niederlage.

„Wieder ein ein gutes Spiel von uns gegen eine richtig gute Nation, umso bitterer, hier wieder mit leeren Händen dazustehen“, sagte Kapitän Moritz Müller. Um das Viertelfinale noch erreichen zu können, braucht die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) aus den letzten vier Gruppenspielen nun vier Siege.

Grundsätzliche Bereitschaft

Gawanke ist indes nicht der einzige Leon, der die Nationalmannschaft in Finnland verstärken soll. Das gilt auch für NHL-Star Leon Draisaitl, der am Sonntagabend (Ortszeit) mit den Edmonton Oilers aus den Play-offs ausschied. DEB-Sportdirektor Christian Künast hatte zuvor bereits angekündigt, in dem Fall sofort bei Draisaitl anzufragen. Zwar wirkte der nach dem Ausscheiden am Boden, trotz einer individuell abermals überragenden Saison mit knapp 145 Scorerpunkten hatte es wieder nicht für den Stanley Cup gereicht. Aber laut Künast habe er bereits vor Wochen grundsätzliche Bereitschaft signalisiert: „Er würde immer gern für Deutschland spielen, das betont er auch.“

Gleich über den Atlantik zu fliegen, war allerdings nicht möglich. Nach dem Ausscheiden stehen noch Abschlussgespräche mit Management und Trainerstab sowie eine medizinische Untersuchung. Und natürlich muss der Klub erst mal zustimmen. Aber selbst wenn sich das alles noch ein paar Tage hinziehen würde, für Künast steht fest: „Leon Draisaitl würde sich auch für ein Spiel lohnen, da brauchen wir nicht diskutieren.“

Am Montag war das natürlich noch kein Thema. Und auch die Amerikaner mussten traditionell auf NHL-Prominenz verzichten, aber dafür haben sie wieder einige Toptalente dabei, die sich in Finnland „einen Namen machen wollen“, wie Alex Tuch sagt, mit 27 Jahren einer der wenigen Erfahrenen in der Mannschaft. Die Ziele macht das allerdings nicht kleiner: „Alles unter Gold ist für uns eine Enttäuschung“, sagt Tuch, dessen Team am Montag aber wenig weltmeisterlich auftrat. Ihr dritter Sieg im Turnier war eher schmeichelhaft.

DEB-Team mit besseren Chancen

Schon im ersten Drittel waren die Deutschen überlegen. Nun trafen auch die Amerikaner zweimal das Torgestänge, aber die besseren Chancen hatte das DEB-Team. Justin Schütz, Frederik Tiffels, Manuel Wiederer, Wojciech Stachowiak – sie alle hatten die Führung auf dem Schläger. 12:4 Torschüsse hatten die Statistiker im ersten Drittel gezählt, doch auf dem Videowürfel leuchteten zwei Nullen.

Mehr zum Thema 1/

Das sah zur zweiten Pause anders aus. Erst fälschte Kai Wissmann in der 26. Minute einen Schuss von Ronnie Attard zum 1:0 für die Amerikaner ab. Was das DEB-Team für ein paar Minuten zu beschäftigen schien, gerade im Powerplay wollte nun kaum noch etwas klappen. Umso besser für die Deutschen, dass sich Maximilian Kastner in Überzahl ein Foul leistete, beim folgenden Vier-gegen-Vier tat Kapitän Moritz Müller dann genau das, was Trainer Kreis am Vortag gefordert hatte: So auf den Torwart schießen, dass ein Nachschuss entsteht. Samuel Soramies war zur Stelle und schoss zum Ausgleich ein. Fünf Sekunden vor der zweiten Sirene brachte Justin Schütz die Deutschen dann in Führung. Was auch an Mathias Niederberger im Tor lag, der mehrere Paraden zeigte.

Erst im letzten Drittel war er dann wieder geschlagen, Sean Farrell traf zum 2:2. Danach hatten die Deutschen genügend Chancen, um wieder in Führung zu gehen, doch hier gab es einen Pass zu viel, dort fehlten Männer vor dem Tor. Fünf Minuten vor dem Ende machten es die Amerikaner besser, Matt Coronato traf in Überzahl zum 3:2. Dabei blieb es.