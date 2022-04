Interessenkonflikt im Wasserball : „Ich fühle mich wie entsorgt“

Für Wasserball steht in Deutschland vor allem ein Name: Stamm. Ohne das Engagement der Familie geht nichts in Spandau. Eine Nationalspielerin hat das zu spüren bekommen.

Hagen Stamm. Das ist ein Name. Wer halbwegs sportaffin ist in Deutschland, weiß, wer dahintersteckt. Ein Hüne immer noch mit 61. Ein früherer Wasserballspieler, einer der besten seiner Zeit, bis 2020 mehrmals ein streitbarer Bundestrainer, allein 14 -mal deutscher Meister in Serie als Spieler mit den Wasserfreunden Spandau 04, 21 folgten unter seiner Leitung von 1996 an. Der Verein ist seine Heimat wie einst der HSV für Uwe Seeler. Einmal Spandau, immer Spandau. Seine Bedeutung, sagt er am Mittwoch während des Telefongesprächs, mögen andere beurteilen, aber ja, bei Spandau habe er schon etwas bewegt. Hagen Stamm ist hemdsärmelig, pragmatisch, zupackend, erfolgreich in Sport und Beruf, sagen seine Laudatoren – und zugänglich.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Anno Hecker Verantwortlicher Redakteur für Sport. Folgen Ich folge

Am Mittwoch ist er etwas zugeknöpfter. Es geht um eine anonyme E-Mail. Sie liegt der F.A.Z. vor. An erster Stelle unter den Adressaten steht der Deutsche Schwimm-Verband (DSV). Stamm kommt darin nicht na­mentlich vor. Aber seinem Verein werden Vorwürfe gemacht. Er habe eine Spielerin aus der Frauen-Bundesligamannschaft „massiv unter Druck ge­setzt“, der Fall werde unter den „Tisch gekehrt“, es gehe um den „Missbrauch von Schutzbefohlenen“. „Hanebüchen“, sagt Stamm. Von Missbrauch im strafrechtlichen Sinne, das wird bei der Recherche schnell deutlich, kann keine Rede sein. Stamm attackiert: „Ich habe Strafanzeige erstattet.“ Er spricht von Rufmord, er stünde täglich mit der Po­lizei in Kontakt: „Mehr gibt es eigentlich nicht sagen.“ Doch, das noch: Das Ganze ist doch „eine alte Kamelle“, sagt er, „und Privatsache.“