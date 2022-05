Provokationen im Wasserball : „Ein Despot, der das Recht für sich gepachtet hat“

Die Provokationen fingen sofort nach Spielende an. Unter anderem von den „sch... Berlinern“ sangen die Spieler von Waspo Hannover, als der dritte Titelgewinn in Serie geschafft war. Die Niedersachsen sind im deutschen Wasserball das Maß der Dinge. Den großen Rivalen Spandau 04 Berlin zu besiegen und zu ärgern, darauf schöpft der alte und neue Deutsche Meister Kraft. „Wir sind als Mannschaft richtig gut zusammengewachsen und individuell einfach besser“, sagte Julian Real. Er spielte am Mittwochabend für das Team, das Spandau 16:9 besiegte. Der dritte für den Titelgewinn nötige Sieg in der „Best of five“-Serie kam einer Demütigung gleich.

Es war nicht die erste. Das Pokalfinale Anfang Mai hatte Waspo gegen Spandau gewonnen. In der Champions League gelang ein knapper Sieg über die Berliner und der Einzug in das Endrundenturnier. Hannover feiert, Berlin trauert. Selten hat man Hagen Stamm, Präsident und Vereinsikone der Berliner, so kleinlaut am Beckenrand gesehen wie derzeit. Für ihn ist es schwer zu ertragen, wenn sein erfolgsverwöhnter Verein verliert.

Auf der Gegenseite schlug die Genugtuung dafür hohe Wellen. „Das ist ein Despot, der das Recht für sich gepachtet hat“, sagte Waspo-Präsident Bernd Seidensticker über Stamm. Man mag sich überhaupt nicht. Beide Seiten suchen die Konfrontation. Die Fehde zwischen Hannover und Berlin sorgt für Schlagzeilen, die es im Wasserball sonst nicht gibt.

Rund 500 Zuschauer waren in das Volksbad Limmer gekommen, um unter freiem Himmel viele Tore und vielleicht auch ein paar Gemeinheiten mitzuerleben. „Natürlich gibt es da eine gewisse Feindschaft“, sagte Moritz Schenkel, der überragende Waspo-Torhüter. So gut manche Spielszenen waren und so eifrig die Funktionäre sich am Beckenrand beharkten – das Wasserball-Finale kam über den Charakter eines regionalen Volksfests nicht hinaus. „Unser Sport muss sich neu aufstellen. Da müssen neue Ideen her“, sagte Waspo-Abwehrspieler Real. Er beendet als Meister seine Karriere. Sowohl in Hannover als auch in Berlin steht nun ein Umbruch an.

Wie die Vereine vermutlich auch künftig miteinander umgehen werden, ließ sich bei der Siegerehrung erahnen. Als sich die Berliner Spieler auf den Weg in die Umkleide machten, stemmte das Siegerteam den Meisterpokal demonstrativ in die Höhe. Als die Trophäenübergabe an das Waspo-Team begann, stand Spandau-Chef Stamm ein paar Meter entfernt am Bratwurststand. Die Szene machte deutlich, wie viel Wertschätzung die Funktionäre der beiden besten deutschen Vereine füreinander haben. Oder wie wenig.