Sexismus-Vorwürfe im Football : Die NFL und Ermittlungen mit zweierlei Maß

Könnte in Kürze sein Team verlieren: Washington-Commanders-Besitzer Dan Snyder (links), hier neben seiner Frau Tanya Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Eigentlich waren die Ermittlungen der Liga über das Innenleben des Football-Teams aus der Hauptstadt für den Giftschrank bestimmt. Es schien verführerisch einfach, die Geheimnisse über jahrelang praktizierten Sexismus und sexualisierte Gewalt sowie deren Opfer, eine Gruppe von fünfzehn Cheerleadern, unter Verschluss zu halten. Und den wohlhabenden Besitzer des Franchise pauschal zu einer Geldbuße von zehn Millionen Dollar (9,24 Millionen Euro) zu verdonnern, ohne eine detaillierte Begründung zu liefern.

Normalerweise funktionieren solche Manöver im amerikanischen Sport ganz gut. Doch seit dem Missbrauchsskandal im Turnverband, der die dubiose Rolle von verantwortlichen Funktionären in ein grelles Licht rückte, sehen sich immer mehr Abgeordnete im Kongress in Washington in der Pflicht, mögliches Fehlverhalten schonungslos zu thematisieren. Zumal seither Gesetze beschlossen wurden, in denen sich die Politiker eine stärkere Aufsichtsrolle zubilligen.