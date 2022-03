Was Radfahren gefährlich macht : Ohne Knautschzone vor dem drohenden Tod

Der Wind im Rücken, die Beine gut, die Straße ist, das sieht er, frei. Er tritt an und voll rein in die Pedalen, löst sich aus der Gruppe von Teamkollegen. Intervalltraining auf dem Zeitfahrrad. Die Haltung so aerodynamisch wie möglich. Die Arme eng anliegend, den Kopf gesenkt, die Beine wirbeln. Mit den Augen fixiert er die kletternde Geschwindigkeitsanzeige – 59, 60, 61, 62.

Aus einfachen Verhältnissen ist er einst ausgezogen, um es als Radprofi in Europa zu schaffen. Und schaffte etwas für die Ewigkeit: Mit erst 22 Jahren und als erster Südamerikaner gewann er die Tour de France 2019. Der Empfang in der Heimat Kolumbien war überwältigend, das schmale Bürschchen wurde in den Rang einer nationalen Ikone erhoben. Zu Hause zu trainieren ist fortan beschwerlicher, ja auch risikoreicher. Denn die Leute flippen, ob auf oder an den Straßen, aus vor Freude, wenn sie ihn erkennen.