Stabhochspringer Duplantis : Der Himmelsstürmer

„Auf zu neuen Höhen!“, ermutigt Sergej Bubka den Überflieger Armand Duplantis auf Twitter. Und gratuliert ihm dazu, mit 6,15 Meter seinen, Bubkas Weltrekord im Stabhochsprung, gebrochen zu haben. Beide ignorieren, dass die Bestleistungen im Stabhochsprung in der Halle und im Stadion nicht mehr unterschiedlich bewertet werden. 26 Jahre lang hielt nach ihrer Lesart der einstige Sowjetbürger aus der Ukraine, inzwischen 56 Jahre alt und wohnhaft in Monaco am Mittelmeer, den Weltrekord für Wettkämpfe an der frischen Luft, 6,14 Meter.

Michael Reinsch Korrespondent für Sport in Berlin. F.A.Z.

Bis vor gute einer Woche. Da überflog „Mondo“, wie alle Welt ihn nennt, bei der Golden Gala im Olympiastadion von Rom vor menschenleeren Rängen 6,15 Meter. Und gestand: Dies war mehr Pflicht als Kür, dies war eine Aufgabe, die erledigt werden musste. Denn schon längst hatte Mondo Duplantis den legendären Bubka und dessen 35 Weltrekorde ebenso wie dessen Nachfolger, den französischen Olympiasieger Renaud Lavillenie, überflügelt. Im Februar übersprang er erst in Polen 6,17 Meter, dann in Schottland 6,18 Meter. Das ist Weltrekord. Doch die Leistung trägt den Makel, dass das Hallendach wie ein Deckel darauf liegt. Wahre Helden fliegen in den blauen Himmel, echte Stabhochspringer erreichen solche Höhen bei Wind und Wetter.

Das jedenfalls ist die Legende, und deshalb musste Duplantis im Wettbewerb über Zeit und Raum hinweg Bubka besiegen. „Seit ich in unserem Garten mit dem Stabhochsprung angefangen habe, als ich noch Windeln trug, wollte ich der Beste sein, der jemals lebte: den Weltrekord brechen“, sagte Duplantis nach dem Erfolg von Rom: „Dies ist etwas, auf das ich abziele, seit ich drei war.“

Mondo Duplantis ist auf dem Sprung, der nächste große Star einer Sportart zu werden, die trotz fast eines Jahrzehnts Usain Bolt ihren Glanz verloren hat. Wie der Sprinter aus Jamaika ist Duplantis ein Wunderkind. Mit sieben übersprang er 2,33 Meter. Mit fünfzehn wurde er U-18-Weltmeister, mit siebzehn gewann er den U-20-Titel. Mit achtzehn überflog er erstmals sechs Meter. Die 6,05 Meter, mit denen er vor zwei Jahren in Berlin Europameister wurde, sind Junioren-Weltrekord.

Einer Stabhochsprungfamilie entwachsen

Geboren und aufgewachsen in Lafayette in Louisiana ist er wie sein Vater Greg amerikanischer und wie seine Mutter Helena zugleich schwedischer Staatsbürger. Die Eltern lernten sich an der Hochschule kennen, die sie beide mit einem Sportstipendium besuchten; sie spielte Volleyball und war Siebenkämpferin, er war Stabhochspringer. Ihre vier Kinder, Andreas, Antoine, Armand und Johanna, wuchsen auf einem häuslichen Abenteuerspielplatz auf. Neben einer Stabhochsprunganlage standen ein Schlagkäfig für Baseball im Garten und verschiedene Trampoline, in den Bäumen hingen Kletterseile. Mondo, so erzählt sein Vater, schoss als Kind schon mal auf dem Skateboard vom Dach herunter.

Alle vier wurden Stabhochspringer. Andreas, der älteste der Brüder, startete mit siebzehn bei der U-18-Weltmeisterschaft 2009 und übersprang, im schwedischen Nationaltrikot, erstmals fünf Meter. Bevor er 2015 den Sport aufgab, erreichte er eine Bestleistung von 5,42 Meter. Antoine, der zweite, gab früher auf und verlegte sich auf Baseball. Er ist Profi in einem Farmteam der New York Mets. Johanna, mit achtzehn die jüngste, hat ihre Bestleistung in diesem Sommer auf 3,78 Meter gesteigert.

Vielleicht schon in Doha, an diesem Freitag (18.15 Uhr) und zum Finale dieser Leichtathletik-Saison, wird Mondo noch einmal unbeschwert aufsteigen. Mag sein, dass er dort, wo er im vergangenen Jahr nicht wie erwartet Weltmeister wurde, zeigen will, dass nicht einmal der Himmel ihm Grenzen setzt.