FAZ Plus Artikel Kricket-WM in England : Volkssport in Nöten

Seit Ende Mai läuft die Kricket-WM in England. Doch trotz guter Chancen auf den WM-Titel lockt der Volkssport immer weniger Zuschauer. Das liegt unter anderem an sinkendem Interesse der Medien – aber nicht nur.

Am Wochenende blickt die Sportwelt nach England: Tennis in Wimbledon, Formel 1 in Silverstone. Und war da nicht noch etwas? Ja, es ist Kricket-WM. Sogar schon seit einer ganzen Weile, die ersten Spiele wurden bereits Ende Mai ausgetragen. Doch außerhalb der Insel wird das kaum jemand mitbekommen haben. An diesem Donnerstag spielt Englands Auswahl im Halbfinale gegen Australien um den Einzug ins Endspiel am Sonntag in London.

Huw Turbervill, leitender Redakteur des traditionsreichen Fachmagazins „The Cricketer“, bewertet die Chance des Gastgebers britisch-unaufgeregt als „ordentlich. England hat gut angefangen, sie waren zu Beginn sogar der Favorit. Danach haben sie ihre gute Form verloren, sie später aber wieder gefunden.“ Aber Australien ist ein schwerer Gegner, so ziemlich der schwerste Gegner, den man sich vorstellen kann. Vier der vergangenen fünf Weltmeisterschaften im sogenannten One-Day-Cricket haben die Männer vom fünften Kontinent gewonnen. „Aber wir haben das Gefühl, dass wir der Favorit sind“, sagte der englische Spieler Liam Plunkett tapfer. Sein Teamkollege Ben Stokes sprach vom größten Spiel seiner bisherigen Karriere.