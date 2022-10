Winterspiele nur der Vorbote : Rodeln in Saudi-Arabien

Asiens Winterspiele finden bald in Saudi-Arabien statt – in einer Stadt, die es noch gar nicht gibt. Kein Witz, sondern nur eine Vorbereitung. Denn da kommt noch mehr. Wer sollte etwas dagegen haben?

Wem Olympia 2022 in Peking gefallen hat, der interessiert sich vielleicht auch für: Winterspiele in Saudi-Arabien. Also dann, in sieben Jahren ist es so weit. Das verkündete der Sportminister des Königreichs und enge Vertraute des Kronprinzen und Herrschers Muhammad Bin Salman, Prinz Abdulaziz Bin Turki Al Faisal, am Dienstag. Die Veranstaltung habe die unbegrenzte Unterstützung der Führung und Seiner königlichen Hoheit des Kronprinzen.

Genau genommen ist das eine Erwähnung zu viel: Bin Salman ist die saudische Führung. Für unbegrenzte Unterstützung erwartet der Mann unbegrenzte Lobpreisung. Eine äußerst heikle Disziplin auf rutschigem Untergrund, die Saudi-Arabiens Sportminister aber besser beherrscht als deutsche Rodler den Eiskanal. Und „zu viel“ ist ohnehin keine Kategorie, in der in Saudi-Arabien gedacht wird, es sei denn, es geht um zu viel – sprich: ein bisschen – Kritik, Stichwort Mord an Jamal Khashoggi.