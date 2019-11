San Francisco 49ers : Die Sehnsucht unter den goldenen Helmen

Die Sehnsucht in der einst goldenen Stadt ist groß. Dort, wo sich in längst vergangenen Zeiten Hoffnung mit Begehren mischte, herrscht noch heute der Hauch des Verwegenen. Wo der Goldrausch von 1849 viele Menschen träumen ließ von Reichtum und Ruhm und einer besseren Zukunft, lebt heute der Glaube daran weiter. Wohl auch deshalb ist in San Francisco dieser Tage immer häufiger die Rede von sportlichem Erfolg. Von neuen Höhen. Sogar von dem, was im Februar ganz Amerika und Teile der Welt in Atem halten wird: der Super Bowl, das Endspiel der amerikanischen Football-Liga NFL, das größte Einzelsportereignis der Welt.

Die Sehnsucht in San Francisco dürfte aber keine nach vergänglichen Momenten des Triumphs sein, nach schnell verblassenden Erinnerungen an einzelne Jubelnächte. Die Fans der San Francisco 49ers sehnen sich vor allem nach Kontinuität. Zu sehr gelitten haben sie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, als es mit der Mannschaft ständig auf und ab ging und auf nahezu jeden kleinen Zwischenerfolg bittere Ernüchterung folgte.