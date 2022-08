European Championships 2022 : „Eins, zwei, boom!“

Eine Stadt feiert Sportfest – und alle machen mit. Warum funktionierten die European Championships in München so gut? Eine Chronologie fairer Gesten, Tränen der Rührung und Quäl-dich-du-Sau-Momenten.

Mittwoch, 10. August, Olympiapark

Auf der Bühne des Olympiasees steht ein Mann mit einem Mikrofon und schaut in die Dunkelheit. Er kann kaum wissen, wie viele Menschen sich vor ihm versammelt haben – und muss es in diesem Moment doch erahnen. Am Ufer halten die Menschen ihre Handys in der Hand. Auf den Videos, die danach veröffentlicht werden, sieht das so aus, als wäre der Sternhimmel in den Olympiapark gestürzt. Es ist die Eröffnungsfeier der European Championships, und der Mann, der dieses Sportfest als Erster leuchten lässt, ist kein Sportler und auch kein Sportfunktionär, sondern ein Rapper.