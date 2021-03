Dramen und Duelle : Warum der America’s Cup den Adrenalinspiegel hochtreibt

Es geht um Geld, um Boote und deren Trimm, um austrainierte Athleten. Am Ende aber geht es um Nerven wie Drahtseile. Seit seinem Beginn 1851 ist der Zweikampf um den America’s Cup ein Adrenalinschub für Segler an Land und auf dem Wasser. Keine der bislang 35 Regattaserien war langweilig; bei manchen erreichte die Spannung den Grad eines Elfmeterschießens. Am vierten Tag des 36. Cups vor Auckland war es nicht anders. Nach sechs Start-Ziel-Siegen stand es nicht nur unentschieden zwischen Italien und Neuseeland. Es drohte auch Langeweile aufzukommen, weil die Ergebnisse mit dem jeweiligen Start vorhersagbar schienen. Am Montag aber war alles anders: Nach einem Drama im achten Lauf gelang den Neuseeländern der zweite Tagessieg. Gewinnen sie beide für diesen Dienstag angesetzten Läufe gegen die Italiener um ihre beiden Steuerleute Jimmy Spithill und Francesco Bruni, hält die Mannschaft um Steuermann Peter Burling die älteste internationale Sporttrophäe der Welt in ihrer Heimat.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. F.A.Z.



Mit dem Kräftemessen bei böigen und drehenden Winden am Montag reiht sich dieser Cup schon jetzt in jene Rennserien ein, die Segelgeschichte schrieben. Bei manchen ging es um Leben und Tod: 2013 kenterte der Artemis-Katamaran beim Training für den Cup vor San Francisco. Der britische Segler Andrew Simpson konnte nur noch tot geborgen werden. Vier Jahre später ging der australische Steuermann Nathan Outteridge auf der Artemis während der Ausscheidung gegen das damalige Team New Zealand über Bord. Outteridge wurde von einem Begleitboot aufgegriffen.