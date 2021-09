Vuelta : „Superman“ Lopez gewinnt Königsetappe – Roglič dicht vor Gesamtsieg

Im dichten Nebel hat Topfavorit Primož Roglič vom niederländischen Team Jumbo-Visma auch die vorletzte schwere Bergetappe bei der 76. Spanien-Rundfahrt mit Bravour gemeistert und ist auf dem besten Weg zu seinem dritten Gesamtsieg in Serie. Der Slowene erreichte am Donnerstag als Zweiter das Ziel auf dem 1770 Meter hohen Altu d’El Gamoniteiru und liegt damit nun 2:30 Minuten vor dem Spanier Enric Mas (Movistar), dem er abermals Sekunden abnahm.

Die Etappe gewann der Kolumbianer Miguel Angel Lopez, der damit auch seinen dritten Gesamtrang festigte. Lopez, Spitzname „Superman“, hatte am Schlussanstieg über 14,8 km und 1400 Höhenmeter bei durchschnittlich 9,8 Prozent Steigung (17 Prozent in der Spitze) attackiert und 14 Sekunden auf Roglic ins Ziel gerettet. Für den Movistar-Fahrer war es der dritte Vuelta-Etappensieg seiner Karriere.

Am Freitag können die Anwärter auf das Podium ein wenig verschnaufen. Auf den 191,2 Kilometern von Tapia nach Monforte de Lemos warten nur am Anfang drei Bergwertungen, danach könnten sich die Sprinter formieren. Die dritte große Landesrundfahrt des Jahres nach dem Giro d’Italia und der Tour de France endet am Sonntag mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela. Roglič hat sich in Tokio gerade zum Olympiasieger in dieser Kategorie gehievt.

Der 31-Jährige könnte die Vuelta als erst dritter Profi nach dem Schweizer Tony Rominger (1992 bis 1994) und dem Spanier Roberto Heras (2003 bis 2005) zum dritten Mal in Folge gewinnen. Heras ist mit vier Siegen Rekordgewinner der jüngsten der drei großen Landesrundfahrten.

Bei der Tour im Juni war Roglič als Folge eines schweren Sturzes frühzeitig ausgestiegen. Der Gamoniteiru, am gleichen Massiv wie der legendäre Angliru gelegen, stand erstmals im Programm der Vuelta. Das Teilstück mit fast 4500 Höhenmetern war die letzte große Kraftprobe der 76. Spanien-Rundfahrt. Am Freitag und Samstag folgen mittelschwere Abschnitte.