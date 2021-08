Rad-Star bei der Vuelta : Bernal und der Drang nach dem Double

Egan Bernal geht mit klaren Zielvorgaben in diese 76. Vuelta a España. „Das Double ist möglich“, sagte der Kolumbianer am Ende der Burgos-Rundfahrt, die er auf einem wenig berauschenden 38. Platz beendet hatte. Da waren noch die Auswirkungen der Rennpause zu spüren, die er nach seinem Triumph beim Giro d’Italia und der anschließenden COVID-19-Infektion eingelegt hatte. Trotzdem zeigte sich Bernal optimistisch mit Blick auf das ganz große Ziel, dem Giro-Sieg im Frühjahr den Erfolg in Spanien folgen zu lassen.

Zuletzt war dies 2008 dem Spanier Alberto Contador gelungen. Bernal peilt zugleich eine weitere besondere Marke an. „Es ist ein Traum, alle drei großen Rundfahrten zu gewinnen“, meinte er. Sieben Rennfahrer bilden diesen Klub zurzeit; große Namen wie Eddy Merckx, Bernard Hinault und Christopher Froome sind darunter.

„Das ist gar nicht so einfach“

„Erst muss man ja eine Tour de France fahren, sie dann auch gewinnen. Dann einen Giro fahren und ihn gewinnen. Das ist gar nicht so einfach. Und jetzt will ich das bei der Vuelta versuchen“, beschrieb Bernal in seiner klaren Art die Schwierigkeiten, zugleich aber auch die Machbarkeit der Aufgabe. „Ob es mir gelingt, weiß ich nicht. Ich kann es in späteren Jahren wieder probieren. Wichtig ist nur, dass man es überhaupt angeht.“

Der Kurs kommt Bernal nicht unbedingt entgegen. Zwei Zeitfahren rahmen die Rundfahrt ein. Beim kurzen Auftaktzeitfahren an diesem Samstag in Burgos über 7,1 Kilometer könnte sich Primoz Roglic, Olympiasieger im Zeitfahren, bereits weit vorn einsortieren. Noch mehr kommt dem Slowenen das weitgehend flache 33,8 Kilometer lange Zeitfahren im Wallfahrtsort Santiago de Compostela am letzten Tag der Spanien-Rundfahrt entgegen. Dort kann er auf die Kletterer im Peloton viel Zeit herausfahren, wenn er – anders als bei der Tour 2020 – auch die Nerven behält und die Beine nicht blockieren. Seine Vuelta-Triumphe in den letzten beiden Jahren zeigen auch, dass ihm die Rundfahrt am Ende der Saison liegt.

Bernal rechnet jedenfalls schon damit, im Kampf gegen die Uhr Zeit einzubüßen. Bei den insgesamt neun Bergetappen hat er aber viel Gelegenheit zur Kompensation. Seinem Hauptrivalen Roglic kommen allerdings auch die giftigen kürzeren Anstiege, die charakteristisch für Spaniens Berge sind, entgegen. Erst in der letzten Woche häufen sich die längeren Zielanstiege, auf denen Männer wie Bernal, der Tour-Dritte Richard Carapaz oder der in Frankreich gestürzte Miguel Angel Lopez ihre Ausdauervorteile ausspielen können. Vor allem Carapaz, bei der letzten Vuelta noch von Roglic geschlagen, hofft auf die gefürchteten Gipfel von Lagos de Covadonga und Altu d’ El Gamoniteiro. „Die Vuelta im letzten Jahr war drei Tage kürzer, es gab auch weniger Berge“, sagte Carapaz auf die Frage, wie er Roglic bezwingen will.

Fast so spannend wie die Frage, wie der Vuelta-Hattrick des Slowenen verhindert werden kann, ist die Entscheidung, wer das bei Team Ineos am ehesten versuchen soll. Für Bernal sprechen Talent und die bisherigen Siege bei Giro und Tour de France. Ob er nach dem Giro aber auf ein zweites großes Formhoch gelangen kann, ist nicht nur wegen der Folgen der COVID-Erkrankung, sondern auch wegen der immer wieder aufkommenden Rückenprobleme fraglich. Carapaz befindet sich seinerseits zwar in Hochform. Seinen dritten Platz bei der Tour veredelte er mit Olympia-Gold im Straßenrennen. Ob er seine Leistung bis zum Vuelta-Ende auf höchsten Höhen halten kann, ist aber ungewiss. Da muss die „Lokomotive von Carchi“ – so wurde Carapaz in seiner Jugend wegen seiner Bärenkraft genannt – sehr lange unter Dampf stehen.

Ob Adam Yates deshalb die besten Karten hat? Der Brite pausierte seit Ende April, kam erst im Juli als Neunter im olympischen Straßenrennen zurück und hat sich ganz auf die Vuelta ausgerichtet. Ineos setzt damit auch die in Mode gekommene Mehr-Kapitäne-Strategie fort. Die drei Radprofis nehmen die Situation sportlich. „Die Straße wird entscheiden“, meinte Bernal. „Optionen zu haben ist immer gut für ein Team“, sagte erst Carapaz auf Spanisch, bevor Yates das gleiche Argument auf Englisch brachte. „Wir haben bei den Grand Tours in diesem Jahr gesehen, wie ein Sturz ein Team durcheinander bringen kann. Alternativen vor allem in der ersten Woche zu haben, wo das Risiko für Stürze und andere schlimme Dinge besonders hoch ist, ist einfach eine gute Sache.“

Da wird ihm Roglic, Sturzopfer bei der diesjährigen Tour de France, sicher zustimmen. Für ihn ist nach mehreren Enttäuschungen bei großen Rundfahrten die Vuelta eine Möglichkeit, diese Saison versöhnlich zu beenden. Zumal sein slowenischer Landsmann Tadej Pogacar, überragender Rundfahrer der vergangenen beiden Jahre, pausiert – er bereitet sich in seiner Heimat auf die Weltmeisterschaft vor. Bleibt aber immer noch die Ineos-Armada um Bernal.