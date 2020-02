Vorstandschef Mark Schober : „Wir wollen die stärkste Handball-Nation werden“

Serien in den Streaming-Diensten wie „Game of Thrones“ oder „Modern Family“ sind in aller Munde. Auch der Handball ist eine Art Serie – jedes Jahr im Januar platzt er in die Fußballpause, und die Deutschen schalten ein und lassen sich von der Spannung faszinieren. Welche Bedeutung hat dieser serielle Charakter?

Der Januartermin ist Gold wert. Es ist unsere Möglichkeit, unsere Sportart einmal im Jahr so zu präsentieren, dass sie viele Menschen erreicht. Das schaffen wir nicht mit der Bundesliga. Das erreichen nur diese Meisterschaften. Das ist unser Sahnestück und wichtig für alle, auch für die Spieler. Natürlich müssen wir die Belastung berücksichtigen. Aber die Interessensituation ist sehr heterogen. Einfach eine EM oder WM wegzunehmen, im olympischen Jahr etwa, wäre aus Sicht der Belastung sicher sinnvoll. Aber das wäre eine sehr große Maßnahme, dann müssten alle verzichten. Ich weiß nicht, ob das gelingen könnte.