Aktualisiert am

Lieber zu viel Meinung als zu wenig: Vor dem Beginn der Snooker-WM kritisiert Ronnie O'Sullivan die lausigen Umstände in seinem Sport. Warum ist das so typisch für ihn?

Wie es um den lädierten Ellbogen steht, wegen dem er vor vier Wochen aus einem Turnier ausstieg, weiß keiner so genau. Doch die Zunge von Ronald Antonio O’Sullivan ist offenbar schon „in full swing“. Sie hat im Anlauf zur an diesem Wochenende gestarteten Snooker-WM in Sheffield wieder viel Meinung abgesondert.

Der inzwischen 47-jährige Billard-Crack aus der Grafschaft Essex geht in mancher Hinsicht ins Extreme, und wer könnte es sich erlauben, die Einlassungen eines siebenmaligen Weltmeisters zu ignorieren – zumal ihm nicht nur auf der Insel die Medien aus der Hand fressen?