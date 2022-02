Diskriminierung in der NFL? : Der Football und die Hautfarbe

Als bei den Houston Texans vor drei Wochen die Suche nach einem neuen Cheftrainer begann, stand kurioserweise ein Mann überhaupt nicht auf der Wunschliste: ein erfahrener Football-Coach mit besten Referenzen und einem langen weißen Bart, den die Franchise erst ein Jahr zuvor verpflichtet und zur Nummer zwei gemacht hatte.

Stattdessen sickerte durch, dass die Team-Verantwortlichen mehrere Aspiranten von auswärts zu ausgiebigen Vorstellungsgesprächen eingeladen hatten. Darunter: ein Mann mit Meriten namens Brian Flores, der nach solider Aufbauarbeit bei den Miami Dolphins ohne nachvollziehbaren Grund zwei Jahre vor dem Auslaufen seines Fünfjahresvertrags geschasst worden war.

Doch dann beendete eine ungewöhnliche Nachricht von einem Tag auf den anderen alle weiteren Avancen: Der 40 Jahre alte Afroamerikaner hatte am 1. Februar in New York bei einem Bundesdistriktgericht eine Zivilklage gegen die National Football League, die Dolphins und zwei weitere Teams eingereicht und ihnen eine Reihe von arbeitsrechtlichen Verstößen vorgeworfen. Allesamt Indizien für einen lange gehegten Verdacht: dass man in der Liga mit einem Anteil weißer Spieler von gerade mal 25 Prozent trotz anderslautender Beteuerungen beharrlich hoch qualifizierte schwarze Cheftrainer diskriminiert und ihre Karrieremöglichkeiten sabotiert.

Goodell versucht, die Wogen zu glätten

Zumindest die Houston Texans fanden einen Weg, diesen Eindruck zu vermeiden. Denn sie beförderten am Montag den vorher ignorierten Vize-Coach auf den Chefposten. Der heißt Lovie Smith, ist schwarz, hatte vor mehr als zehn Jahren die Chicago Bears in den Super Bowl geführt und ist nicht dafür bekannt, sich gesellschaftspolitisch zu exponieren. Für Flores’ Anwälte allerdings ein durchsichtiges Manöver. Man habe ihren Mandanten nur aus einem Grund nicht verpflichtet: „Seine Entscheidung, sich öffentlich gegen die Ungleichbehandlung von Menschen in der NFL aufgrund ihrer Hautfarbe zu wehren.“

Seitdem bemüht sich Roger Goodell, der mächtige Geschäftsführer der NFL, die Liga aus dem Strudel ihres jüngsten Imagedesasters herauszulavieren. Was nicht ganz einfach ist. Denn in der National Football League hatte man schon die Integration der schwarzen Spieler jahrzehntelang bewusst erschwert. Etwa mit einem Quotensystem, das den Anteil der Afroamerikaner so niedrig wie möglich hielt. Oder beim Versuch, talentierte schwarze Quarterbacks von der Prestige-Position fernzuhalten.

Nichts demons­trierte die andauernden Ressentiments besser als der Umgang mit Colin Kaepernick, einem Vertreter der neuen Spielmacher-Generation, der 2016 Protestaktionen gegen die Brutalität der amerikanischen Polizei losgetreten hatte. Er wurde zum Paria abgestempelt und seit 2017 von keinem einzigen Klub auch nur zu einem Testtraining eingeladen.

Im statistischen Vergleich mit ihren weißen Kollegen entsteht rasch der Eindruck, dass Hautfarbe auch bei Trainern eine Rolle spielt und ein Faktor für ihre Benachteiligung ist. So dokumentierten die Flores-Anwälte in ihrer Klage, dass schwarze Coaches sehr viel häufiger selbst nach einer Saison mit positiver Resultatsbilanz gefeuert werden als weiße.