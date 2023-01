Teilnahme als Fluch und Segen : Warum Olympia die Breakdance-Szene aufwühlt

New York, Bronx, 1520 Sedgwick Avenue. Es ist ruhiger geworden hier. In den Sechzigern des vergangenen Jahrhunderts war das eine harte Gegend, energiegeladen, voller Armut und überschüssiger Kraft. Jugendgangs markierten ihre Reviere, Gewalt war an der Tagesordnung. Dann in den Siebzigern entstand hier, mitten in der gefürchteten Bronx, eine neue komplexe Jugendkultur, eine Mischung aus DJ-Musik, Rap, Graffiti und Breakdance. Ihr Name: Hip-Hop. Eine Kultur, die die unbändige und wilde Kraft und Kreativität der meist farbigen Jugendlichen in neue Bahnen lenkte.

Der Hip-Hop packte diese Kraft in Musik, in Texte, in Bilder und in einen Tanz, den sie Breaking nannten. Einen Tanz, der anders war als alles, was man bis dahin gesehen hatte. Einen Tanz mit akrobatischen Elementen, der auf den Straßen geübt und als Wettkampf aufgeführt wurde. Breakdance als Battle. Eins gegen eins. Wer das Publikum mehr beeindruckte, hatte gewonnen. Gewaltfrei. Und mehr als das: Breaking als eine von vier Säulen des Hip-Hops entwickelte ein Ethos. Gewalt ist verpönt. Battles funktionieren nach einem theatralischen Prinzip.