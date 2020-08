Olympiasieger Podladtchikov : Vom Snowboarder zum Fotografen

Schöne Frauen begleiten seinen Weg. Als ebenso waghalsiger wie eleganter Snowboarder mit den langen Locken sind ihm ihre Herzen zugeflogen. Nun würdigt sie Iouri Podladtchikov mit seiner abbildenden Kunst. In der Halfpipe wurde der Schweizer Olympiasieger. Als Fotograf widmet er sich der Schönheit.

Seine sportliche Karriere hat der 31-Jährige sanft auslaufen lassen. Zu viele gesundheitliche Rückschläge hatten ihm zugesetzt: Kreuzbandriss, Schädel-Hirn-Trauma, Achillessehnenriss. Auf seinen künstlerischen Ambitionen baute er dagegen auf: In New York absolvierte er zuletzt ein einjähriges Studium der Fotografie. Zuvor veröffentlichte er drei Bildbände. Seinen Foto-Blog „Love me or leave me to die“ mit eigenen Aufnahmen bespielte er schon parallel zu seinen sportlichen Glanzzeiten in der Halfpipe.

2013 gewann der waghalsige Schweizer mit russischen Wurzeln den WM-Titel, im gleichen Jahr stand er bei den X-Games erstmals den von ihm selbst kreierten „Yolo-Flip“, einen über Kopf gedrehten Doublecork mit 1440 Grad. Dank dieses hochkomplexen Tricks schlug er 2014 in Sotschi sogar den amerikanischen Superstar Shaun White bei den Olympischen Spielen. Das Akronym Yolo steht für „You only live once“.

Kein Kind der Berge

Iouri Podladtchikov ist trotz seiner Erfolge im Schnee kein Kind der Berge. Der gebürtige Russe, benannt nach Juri Gagarin, dem ersten Menschen im Weltall, ist der Sohn eines Geophysikers und einer Mathematikerin. Als er sieben war, zog die Familie in die Schweiz. Dort übte der kleine „Astronaut“ zunächst auf dem Skateboard die Schwerelosigkeit für Sekunden; begann, sein Bewegungstalent in Ästhetik umzusetzen. Auch als Snowboarder trainierte er wie ein Kunstturner, nahm Ballettstunden und ließ sich an der Tessiner Zirkusschule in Akrobatik unterrichten. Auch Tänzer nannte er schon mal als neues Berufsziel nach dem Sport.

Nun stürzt er sich mit Anfang 30 aber als Lernender voller Lust und Energie in ein neues Leben: An der Universität Zürich setzt Podladtchikov sein Studium der Kunstgeschichte fort und belegt zudem Philosophie. Ins Studentenleben habe er sich direkt verliebt, bekannte er. Auch das pralle Leben ist ihm nicht fremd. „Ipod“, wie ihn die Schweizer nennen, wurde schon mal nackt an einer Tankstelle geknipst, „irgendwo zwischen Wollerau und Laax“, nachdem er bei einer Party auf der Rückbank etwas überzogen hatte.

Seine Anfangszeit als Fotograf wurde von seiner Berühmtheit als Sportler flankiert. Doch der herkömmlichen Sportfotografie konnte er nie viel abgewinnen. Frauen und seine Liebe zu ihnen, so bekannte der Künstler gegenüber der „Schweizer Illustrierten“, sei das Thema, „das mich am meisten inspiriert, aber auch zum Zweifeln bringt“. Als er nach seinem Olympiasieg in Sotschi gefragt wurde, was seine nächsten Ziele seien, sagte er: ein Coverfoto der „Vogue“ fotografieren, am liebsten mit Kate Moss.