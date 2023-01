Vom NFL-Star zum Invaliden : Armutsrisiko American Football

Verletzte sich im Dezember am Knie: Der Play-off-Einsatz von Quarterback Lamar Jackson ist fraglich. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Kevin Everett hatte eine erfolgversprechende Zukunft vor sich. Er war 23 Jahre alt, als sich sein großer Traum erfüllte. Die Buffalo Bills wählten ihn 2005 an 86. Stelle in der Draft der National Football League (NFL) aus, und damit war klar: Er, der seit seiner Kindheit an der Thomas Jefferson High School in Texas alles für diesen Traum gegeben hatte, hatte es in die beste Football-Liga der Welt geschafft.

Doch dieser Traum endete jäh. An diesem einen furchtbaren Tag 2007. Everett, der schon seine erste NFL-Saison wegen einer Knieverletzung verpasst hatte, prallte im ersten Saisonspiel gegen die Denver Broncos mit deren Profi Domenik Hixon zusammen. Kopf an Kopf. Everett sank zu Boden, blieb regungslos liegen. Später stellten Ärzte einen Halswirbelbruch fest, versetzten ihn in ein künstliches Koma.