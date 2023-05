Kimberly Drewniok beendet ihre vielversprechende Karriere im Volleyball-Nationalteam und geht neue Wege. In Projekt-Arbeit will sie Kinder für ihren Sport begeistern.

Als ihre persönliche „Brücke zur Welt“ deutet Kimberly Drewniok den Volleyball-Sport. Und dank ihrer außerordentlichen Fähigkeiten mit dem Ball hat die 25-Jährige diese Brücke auch schon oft nutzen können, um viele Menschen und verschiedene Kulturen kennenzulernen. Mit der deutschen Nationalmannschaft, aber auch mit Vereinen in Frankreich, Italien und der Türkei. Nun war es für die Profispielerin an der Zeit, „ein neues Kapitel“ aufzuschlagen.

„Letskeeptheballflying“ heißt das Projekt, an dem sich die aus dem Sauerland stammende Sportlerin beteiligt. Dafür ist sie nach Bali gereist, wo sie derzeit als Botschafterin der Charity-Organisation in einem Volleyball-Camp auftritt. „Ich bin in die Mission verliebt“, sagt Drewniok im Gespräch mit der F.A.Z.: „Ich bekomme nichts dafür“, sagt sie – eher im Gegenteil: Sie finanziert es auf gewisse Weise mit, hat vorher Material gesammelt, bringt Bälle, Netze und Sportklamotten mit.

„Es geht um den Zugang möglichst vieler Menschen zur Volleyball-Gemeinde“, erläutert sie ihre Beweggründe: „Ich möchte Freude und Euphorie teilen.“ Durch persönlichen Einsatz „Inspiration geben“, so sagt sie: „Danach möchte ich streben.“ Hätte ihre Karriere den vorgezeichneten Weg verfolgt, wäre Kimberly Drewniok derzeit in Japan am Ball. In Nagoya bestreitet die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in diesen Tagen ihre ersten Partien der Nations League – gegen die Niederlande gelang zum Auftakt ein 3:1-Sieg –, doch die beste Diagonalangreiferin Deutschlands spielt nicht mehr mit. Kimberly Drewniok hatte vergangene Woche mitgeteilt, dass sie ihre Karriere im Nationalteam nach 85 Länderspielen beenden möchte.

„Das Leben ist eine Abfolge von Kapiteln“, sagte sie, nun sei es an der Zeit für ein neues. Sie habe diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen, versichert sie, aber ihre „Work-Life-Balance“ sei in den vergangenen Jahren verrutscht wegen der eng getakteten Abfolge aus Liga-Saison mit den Vereinen und Events mit dem Nationalteam. „Wie möchte ich leben?“, lautete die Frage, die sie sich stellte. „Ich bin mehr als nur eine Athletin“, hieß die Antwort, mit deren Hilfe Drewniok ihre ganz persönliche Sicht auf ihr eigenes Wesen erklärt: „Ich bin auch Tochter, Schwester und Freundin und noch vieles mehr.“

Bundestrainer Vital Heynen bedauert die Entscheidung. „Ich hätte sie gerne dabei gehabt“, sagt der Belgier: „Sie hätte uns menschlich und spielerisch sehr viel gebracht“. Heynen erkennt in dem frühen Karriereende der Diagonalspielerin einen allgemeinen Trend, der ihm als Leistungsoptimierer und bekennendem Workaholic nicht gefällt. „In Deutschland hören leider viel zu viele Spielerinnen viel zu früh auf.“

Erst im Oktober war Kapitänin Jennifer Janiska nach 204 Länderspielen zurückgetreten, mit 29. Und im vergangenen Jahr hatte Zuspielerin Denise Imoudu mit gerade mal 26 Jahren aufgehört – und zwar nicht nur mit dem Nationalteam, sondern mit dem Sport insgesamt. So weit geht ihre Freundin Drewniok, die auch Patentante von Imoudus Kind ist, freilich nicht. „Ich habe noch Ziele, die ich erreichen möchte, will mich auch athletisch noch verbessern.“

Die aus der Kleinstadt Balve stammende Sportlerin hatte sich über den VC Wiesbaden und den SSC Schwerin für namhafte Stationen in den starken europäischen Ligen empfohlen und für Savino del Bene Scandicci, ASPTT Mulhouse und zuletzt Sariyer Belediyesi in Istanbul stark aufgespielt. Auch in der kommenden Saison wird sie in der Türkei agieren. „Ich bleibe auf jeden Fall Profi“, versichert sie: „Ich liebe den Sport.“ Aber mehr noch als die vage Hoffnung, sich mit dem deutschen Nationalteam für Olympia 2024 in Paris zu qualifizieren oder diesen Sommer schon bei der EM um die Medaillen mitzuspielen, treibt sie die Aussicht an, durch ihr Volleyball-Projekt das Lächeln möglichst vieler Kinder zu gewinnen.