Rassismus-Eklat im Volleyball : Von der Heldin zum Hassobjekt

Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Frauen in Polen und den Niederlanden endete für das italienische Team mit einem Eklat. Freude über die Bronzemedaille nach dem 3:0-Sieg über die USA kam am Samstag nicht auf. Denn auf Videoaufnahmen war Angreiferin Paola Egonu, die derzeit wohl beste Spielerin im Trikot der Azzurri, zu sehen und zu hören, wie sie unmittelbar nach Spielende in Appeldoorn im Gespräch mit ihrem Manager in Tränen ausbrach: „Du kannst das nicht verstehen. Sie fragen mich, warum ich Italienerin bin. Das war mein letztes Spiel im Nationalteam. Ich bin einfach müde.“

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Egonu entstammt einer nigerianischen Migrantenfamilie, wurde in dem Städtchen Cittadella in der Region Venetien geboren und wuchs dort auch auf. Seit 2014 ist sie italienische Staatsbürgerin. Mit ihrer Klage gegenüber ihrem Manager bezog sich Egonu auf beleidigende Kommentare in den sozialen Medien nach der bitteren 1:3-Niederlage der Europameisterinnen im Halbfinale gegen Brasilien vom Donnerstag. Volleyball-Verbandschef Giuseppe Manfredi sagte nach dem Vorfall im Anschluss an das Spiel um Platz drei: „Es ist abscheulich, dass es solche Idioten gibt.“