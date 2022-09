Volleyball-Trainer Heynen : „Geht mal ein Bier trinken“

Aktualisiert am

In seinem Fortbildungskurs zum Frauenversteher hat Vital Heynen schon enorme Fortschritte gemacht, wie er selbst findet: „Ich lerne unglaublich viel“, bekannte der Volleyball-Bundestrainer nach sieben Wochen Lehrgang im Kreise der Nationalspielerinnen in Kienbaum. „Es ist unglaublich interessant.“ Nach 15 Jahren Männer-Volleyball stelle er sich bei den Frauen jeden Tag die Frage: „Was kann ich besser machen?“

Sieben Wochen lang hatte sich das deutsche Frauen-Nationalteam im brandenburgischen Niemandsland zusammengefunden, um sich auf die anstehende Volleyball-Weltmeisterschaft in den Niederlanden vorzubereiten. Und um sich vor allem neu kennenzulernen. „Neuer Trainer, neuer Staff, neue Spielerinnen“, fasst es Kapitänin Jennifer Janiska zusammen, die schon seit 2013 im Nationalteam spielt: „Wir hatten schon lange nicht mehr so einen Teamspirit.“ Die 28-Jährige gehört zu „den alten Hasen“, um eines von Heynens neuen Lieblingswörtern zu benutzen.

Heynen probiert neue Varianten

Nur fünf Volleyballerinnen des aktuellen Kaders waren auch schon bei der WM 2018 dabei. „Eine interessante Mischung aus jung und alt“, befand Angreiferin Lena Stigrot – wobei angemerkt werden muss, dass auch sie mit ihren 27 Jahren schon dem Team „alt“ zugerechnet wird. Das wenige, was noch Bestand hatte, wirbelte Vital Heynen durcheinander. Auch die feste Zimmerverteilung löste er auf, um neue Kommunikationswege zu ermöglichen.

Vital Heynen ist ein Mann, der gerne neue Varianten ausprobiert. Mit dem deutschen Männer-Team gewann er 2014 WM-Bronze. Mit den Polen wurde er 2018 sogar Weltmeister. Nun wechselte er zu den deutschen Frauen und trainiert nebenbei noch ein Frauen-Vereinsteam in der Türkei. „Auf die andere Seite gucken, wie das funktioniert“, nennt der 53 Jahre alte Belgier seine Methode, die er allen Männern nur empfehlen kann. „99 Prozent sind gleich“, hat er festgestellt, „aber das eine Prozent Unterschied“, das sei „ganz interessant“.

Einen Mannschaftsrat hat er bei dem Frauen-Team nicht aufgestellt. „Das wollte ich“, bekennt er, doch es war nicht nötig: „Jede ist wichtig.“ Alle hätten „den Mut, mitzureden“. Die Kommunikation von Vital sei „direkter“, bekannte Lena Stigrot und lobt den als impulsiv bekannten Trainer: „Er versucht, eine Extraportion Empathie mitzubringen.“

Auf der Gegenseite hätten es die Spielerinnen mit zunehmender Zeit besser geschafft, nicht jedes Wort „auf die Goldwaage“ zu legen, wenn Heynen dann doch mal „nach Männerart“ kommentierte. „Kritik gehört zum Leistungssport dazu.“

Selbstbewusster Erfolgstrainer

Mit welchen Voraussetzungen und Erwartungen das Team nun die WM-Vorrunde in Arnheim angehen wird, das gehört freilich auch nach sieben Wochen Trainingslager noch zu den großen Geheimnissen. Von der „Wundertüte“ spricht Jennifer Janiska. Trainer Heynen nennt es Unberechenbarkeit. „Ich habe 14 Joker“, sagt er über sein Personaltableau. Nicht mal auf eine Stammsechs möchte er sich festlegen.

Eher ungewöhnlich erscheint, dass er nur drei Mittelblockerinnen nominierte, dafür aber fünf Außenangreiferinnen, von denen er stets drei spielen lassen will. „Ich habe niemanden gesehen, der mit drei Außen spielt“, sagt der Erfolgstrainer selbstbewusst. Wenn es nicht klappt, könne er immer noch auf „klassisch“ umstellen.

Generell stellt für Heynen die WM einen Zwischenschritt auf dem Weg zu Olympia da. „Paris 2024 ist das große Ziel“, sagt der Belgier. Da will er mit den deutschen Frauen hin. Ob er bei der WM nun Platz sieben, 16 oder 23 erreiche, sei erst mal zweitrangig. Die Vorrunde überstehen ist freilich schon das erklärte Ziel, und dafür muss bei fünf Spielen in sieben Tagen mindestens Platz vier in der Sechsergruppe erreicht werden.

„Dreckigen Volleyball spielen“

Nach dem Auftaktmatch am Sonntag (19.00 Uhr bei Sportdeutschland.tv) gegen Bulgarien folgen die Partien gegen Kasachstan, Titelverteidiger Serbien, Olympiasieger USA und Kanada in schneller Folge.

Heynen hat sich nach eigener Aussage bislang nur mit dem Bulgarien-Spiel beschäftigt. Alle weiteren Partien bauten dann aufeinander auf, deshalb mache es noch keinen Sinn, sich darauf vorzubereiten. Generell sei es nur wichtig, ein Konzept zu haben, und dazu gehöre auch, „dreckigen Volleyball zu spielen“. Es muss nicht immer schön sein, so die Übersetzung. Aggressiv, aber möglichst ohne Fehler.

Dazu passt Heynens abschließende Einschätzung zu den Unterschieden zwischen den Geschlechtern, die nicht nur auf den Volleyballsport anzuwenden sind: „Männer denken zu wenig, Frauen denken zu viel.“ Bei den Jungs habe er manche Anweisungen fünfmal geben müssen, und sie seien immer noch nicht angekommen. Die Frauen seien manchmal „zu viel dabei“, was auch eine Aussage von Lena Stigrot unterstreicht: „Wir sind wie Schwämme, die seine Erfahrung aufsaugen.“ Für Heynen gilt dagegen Lockerlassen als Prinzip. Sein Rat an die Frauen, wenn es kompliziert wird: „Geht mal ein Bier trinken.“