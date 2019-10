Volleyball-Supercup : Der Star ist der Boden

Aktualisiert am

Die Helfer mit den Wischlappen könnten in der Volleyball-Bundesliga demnächst überflüssig werden. Sollte sich der innovative Bodenbelag als Standardspielfläche durchsetzen, der am Sonntag beim Supercup-Finale in Hannover zum ersten Mal unter Wettkampfbedingungen ausprobiert wurde, wird Rutschgefahr durch Nässe im Volleyballsport weitgehend gebannt sein.

Denn der mit Millionen LEDs ausgestattete Glasboden, auf dem sich die Premierenpartie zwischen den Berlin Volleys und dem VfB Friedrichshafen abspielte, kann nicht nur Bilder und Animationen aufzeigen, sondern strahlt auch Wärme ab. Spieler-Schweiß, der üblicherweise nach einem Hechtbagger auf den Boden zurückbleibt, verdunstet binnen kürzester Zeit.