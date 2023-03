Aktualisiert am

Beim Volleyball-Training mit den Potsdamerinnen hat sich Bundeskanzler Scholz jüngst an seine Schulzeit erinnert. Nun kommt es zum wegweisenden Spitzentreffen bei Pokalsieger Schwerin.

Wie einst in der Schule: Bundeskanzler Olaf Scholz baggert mit Volleyballspielern Pia Leweling Bild: dpa

Jede gute Story hat ihre Vorgeschichte. Die von Pia Kästner, Schweriner Heldin beim 3:1-Sieg im Volleyball-Pokalfinale gegen Potsdam, beginnt mit einer Niederlage. Vier Jahre zuvor an gleicher Stelle, ebenfalls in Mannheim, ebenfalls im Pokalendspiel. Aber gegen Schwerin. „Du bist so gut“, versuchte Schwerins Trainer Felix Koslowski die damals noch für Stuttgart agierende Zuspielerin zu trösten: „Du wirst den Pokal noch gewinnen“.

Vier Jahre später sollte sich die Prophezeiung erfüllen. Pia Kästner gewann den Pokal. Und den Titel als wertvollste Spielerin gleich noch dazu. „Ich muss das Ding nach Hause bringen“ hatte sie sich vorgenommen. „Umso schöner, dass sie ihn mit uns geholt hat“, lachte Koslowski.

Weitere vier Wochen später geht es für Pia Kästner und den SSC Schwerin am Samstag (17 Uhr live bei Sport1) abermals gegen den SC Potsdam – und diesmal um die bestmögliche Ausgangslage für die Play-offs in der Meisterschaft. Vor dem Showdown in Schwerin liegen die Teams punktgleich auf den Plätzen zwei und drei. Wer gewinnt, kann als Zweiter die reguläre Runde beenden – und dann im wahrscheinlichen Halbfinale gegen den Nordost-Konkurrenten im entscheidenden Match Heimrecht genießen.

Für den SC Potsdam geht es dabei auch darum, sein Vereins-Trauma abzuarbeiten, noch nie „Silberware“ gewonnen zu haben, sieht man vom „Supercup“ 2022 ab. Daran änderte auch der Ehrentitel nichts, jüngst zur „Mannschaft des Jahres“ in Brandenburg gewählt worden zu sein. „Unsere Spielerinnen haben die Volleyball-Herzen in ganz Deutschland erobert“, behauptete Vereins-Präsident Andreas Klemund danach: „Sie haben mit ihrer Art des Spiels sehr viele Menschen begeistert“.

Unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz, der kürzlich am Weltfrauentag zu einem Schnuppertraining antrat – und dafür Lob von Kapitänin Laura Emonts erhielt: „Er hat sich ganz gut gemacht“, sagte die 31-Jährige, die vor allem bemerkenswert fand, „dass er es überhaupt versucht hat“. Scholz zog sein Sakko aus, um mit den Frauen ein paar Bälle zu pritschen. Mit seiner „Performance als Spieler“ war er freilich nicht ganz zufrieden, wusste aber auch warum. Das letzte Mal habe er in der Schule Volleyball gespielt, bekannte der 64-Jährige.

Der Rekordmeister aus Schwerin kann unterdessen auch auf gute wirtschaftliche Zahlen verweisen. „Einen Rekordumsatz von 2,7 Millionen Euro“ wies Geschäftsführer Christian Hüneburg jüngst aus. 125 Partner aus der Region zählt der gut vernetzte Klub als Sponsoren. Prompt wurden die Verträge mit fünf Leistungsträgerinnen verlängert, darunter Pia Kästner, sowie mit dem Chefcoach.

Der liebt es, wenn seine Spielerinnen „handlungsorientiert“ agieren – es ist eines der Lieblingswörter des 38-Jährigen. „Ihr müsst nicht höher springen und nicht fester schlagen“, predigt Koslowski vor wichtigen Partien: „Nur die Basics spielen“ – die aber richtig, so wie beim Pokalsieg.

Danach hatte er auch für die Potsdamer Spielerinnen mitfühlende Worte parat – garniert mit der Prognose, dass auch sie noch Trophäen gewinnen werden. Muss ja nicht gegen Schwerin sein. Einige von ihnen, darunter Zuspielerin Sarah van Aalen sind holländische Nationalspielerinnen, und Koslowski neuerdings ihr Nationaltrainer. Doch das ist eine andere Geschichte.