Volleyball-Bundesliga : „Miss Swiss“ ist zurück

Sie sei „begeistert“, nach zwei Jahren in der Schweiz wieder nach Deutschland zu kommen, verkündet Volleyball-Nationalspielerin Dora Grozer auf ihrer Facebookseite und schiebt noch eine Videobotschaft hinterher: „Ich kann es kaum erwarten“, dass die neue Saison beginne, sagt die 24-Jährige, die sich schon jetzt auf die „tolle Stimmung“ an ihrer neuen Wirkungsstätte in Stuttgart freut und sendet viele Grüße aus Budapest.

Die paneuropäische Ader liegt bei Dora Grozer in den Genen. Sie ist die jüngste Schwester aus der deutsch-ungarischen Grozer-Dynastie, die schon in der Bundesliga und im Nationalteam für Furore gesorgt hat. Vor allem Vater Georg Senior und Bruder Georg Junior, beide bekannt unter dem Pseudonym „Hammer-Schorsch“ haben Volleyball-Geschichte geschrieben. Doch auch die 1,82 Meter große kleine Schwester kann sich mit ihrer Durchschlagskraft auf dem Feld blicken lassen.

Die 24 Jahre alte Außenangreiferin wechselt in der kommenden Saison zu Allianz MTV Stuttgart, dem einzigen westdeutschen Topteam in der Volleyball-Bundesliga. Zuvor hatte Grozer zwei Jahre lang bei Sm'Aesch Pfeffingen im Baseler Land für Furore gesorgt, wo sie dank ihrer mitreißenden Spielweise zur spektakulärsten Akteurin der schweizerischen Liga gewählt wurde. Der Gewinn des Meistertitel blieb ihr versagt - die laufende Saison wurde einen Spieltag vor Abschluss der Hauptrunde wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Im Vorjahr scheiterte das Team erst im Playoff-Finale.

Schon mit 15 war die in Duisburg geborene Dora Grozer ins Sportinternat nach Münster gegangen, mit 18 gab sie ihr Bundesliga-Debüt bei den Ladies in Black Aachen. Das Erreichen des Pokalfinales 2015 war dort ihr größter Erfolg - doch Aachen unterlag damals ausgerechnet gegen Stuttgart im Tiebreak.

Die folgenden beiden Jahre spielte sie beim VC Wiesbaden, wo sie zur Nationalspielerin aufstieg - nach Differenzen mit dem damaligen Trainer Dirk Groß aber auch beinahe ihre Volleyballkarriere drangeben wollte. Erst der Umweg über die Schweiz, wo sie der dortige Coach Andi Vollmer, der vorher ebenfalls in Wiesbaden aktiv war, nach eigenen Worten „wieder aufpäppelte“, brachte für Grozer die Lust am Spiel zurück.

In Stuttgart freut sich Head-Coach Giannis Athanasopoulos auf die aufgeblühte Außenangreiferin: „Dora hat sich in der Schweiz sehr gut entwickelt und kann nun in Stuttgart den nächsten Schritt gehen.“ Der Konkurrenzkampf beim Meister von 2019 wird allerdings hart, denn Stuttgart wird mit fünf Außenangreiferinnen in die nächste Saison gehen. Mut macht Sportdirektorin Kim Renkema, die auf der gleichen Position niederländische Nationalspielerin war und dreimal den deutschen Pokal mit den Stuttgarterinnen gewann, ehe sie dort ins Management wechselte: „Wir haben sie die letzten zwei Jahre schon beobachtet und dieses Jahr war einfach der perfekte Moment es zu versuchen, sie wieder in die Bundesliga zu holen.“ Nicht zuletzt war es den Schwaben auch wichtig, eine deutsche Spielerin zu verpflichten, denn Grozer ist erst die dritte im Kader.