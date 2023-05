Aktualisiert am

Wer kennt das nicht: Der Ball prallt an die Netzkante, für den Bruchteil einer Sekunde scheint offen, in welche Hälfte des Spielfeldes er tropfen wird. Und dann fällt er, unerreichbar für die Gegenspieler, in deren Feld. Im meisterhaften Spiel der Berlin Volleys scheint deren Regisseur Johannes Tille die Kunst des Asses perfektioniert zu haben. Nicht nur schlägt er eindrucksvoll auf; er scheint auch mit Absicht die Netzkante treffen zu können.

Im dritten Finalspiel um die deutsche Meisterschaft am Samstagabend verhalf er seinem Team zum Titel, indem er wieder einmal in den ersten beiden Sätze mit Assen für die Führung sorgte. „Ich hatte noch gesagt, dass ich im Spiel die Netzkante nicht treffe, sondern nur im Training“, kommentierte der 23 Jahre alte Zuspieler: „Und dann mache ich im zweiten und im dritten Spiel ein Netzroller-Ass.“

Auch deshalb siegten die Volleys am Samstagabend vor 8500 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle 3:1 (25:18, 25:18, 16:25, 27:25) und holten mit diesem dritten Sieg in der Finalserie gegen den VfB Friedrichshafen ihre 13. deutsche Meisterschaft. Damit haben sie zum Rekordmeister vom Bodensee aufgeschlossen. Nach allen drei Spielen wurde Tille als bester Mann auf dem Feld ausgezeichnet. Er habe den Vertrag mit dem Zuspieler bereits um drei Jahre verlängert, freute sich Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand: „Er ist ein richtig großer Gewinn für uns und den deutschen Volleyball.“

Familie Tille als Talent-Pool

Anfang der Saison kam Tille mit 22 Jahren aus der zweiten Liga Frankreichs nach Berlin. Niroomand hatte schon lange ein Auge auf ihn. Zum einen, weil Tille seine ersten Schritte im erstklassigen Volleyball beim VC Olympia in Berlin machte. Zum anderen, weil seine älteren Brüder Ferdinand und Leonhard in Volleyball-Bundesliga und Nationalmannschaft nachgewiesen haben, dass die Tilles aus Mühldorf am Inn ein familiärer Talent-Pool sind. Er habe als Kind Fußball gespielt, sagt Johannes Tille. Aber als sein Bruder Ferdinand mit 17 Jahren Volleyball-Bundesligaspieler wurde, habe er gewusst: „Das will ich auch schaffen.“ Acht Jahre alt war er damals.

Sein Durchbruch kam vierzehn Jahre später, als der etatmäßige Zuspieler der Volleys, der Spanier Angel Trinidad, bei einem Spiel in der Volleyball-Champions-League vor sechs Monaten eine Mittelhandfraktur erlitt. Ersatzmann Tille übernahm, als hätte er schon immer auf höchstem nationalem und internationalem Niveau gespielt. Und steigerte sich. „Die Finalspiele geben mir eine Extra-Motivation“, sagte er, als staune er über sich selbst: „Ich springe höher, ich schlage besser. Alles funktioniert besser in den Finals.“

Er sei „mega-stolz auf Hannes“, lobte Mannschaftskapitän Ruben Schott: „Ich wusste, dass er Potenzial hat, und er wird stetig besser.“ Niroomand geht noch weiter. Als kompletten Spieler sieht er Tille: „Ein guter Zuspieler, pfeilschnell in der Abwehr, hat einen guten Aufschlag, und vor allem ist er unheimlich schnell im Kopf. Jetzt muss er auch in der Nationalmannschaft eine Chance bekommen. Da müssen sie sich einen Ruck geben und nicht an alten Mustern festhalten.“

Der gerade 23 Jahre alte Tille ist das herausragende Beispiel dessen, was der französischen Meistertrainer Cédric Énard in diesem, seinem letzten Jahr in Berlin geleistet hat: das Ausscheiden von fünf Veteranen von höchster internationaler Klasse durch junge, lernwillige Spieler zu kompensieren. Der 28 Jahre alte Berliner Schott ist als Führungsspieler in die Fußstapfen des Russen Sergej Grankin getreten, die jungen Riesen Anton Brehme und Marek Sotola, 2,06 und 2,08 Meter lang und erst 23 Jahre alt, sowie der nur drei Jahre ältere, 2,14 Meter lange Mittelblocker Saso Stalekar stehen für die Zukunft des Teams.

Wie Sotola mit wuchtigem Schmetterschlag und wie Stalekar mit souveränem Block die Satzbälle der erstarkten Friedrichshafener im vierten Satz abwehrten und statt einen Tie-Break zuzulassen, die Punkte zu Satz-, Spiel- und Meisterschaftsgewinn erzielten, spricht dafür, dass die Dominanz der Berliner mit nun sieben Meisterschaften in Folge noch eine Weile anhalten wird. Ob denn die deutsche Meisterschaft mit einem so überlegenen Champion nicht langweilig werde, wurde Niroomand gefragt. Seine Antwort: „Erfolg ist nie langweilig.“

Der Ehrgeiz und die Ansprüche des Meistermachers reichen weit über Berlin hinaus. Die aus der Not geborene Entscheidung der Liga, vier Klubs aufsteigen zu lassen, um endlich wieder auf eine Meisterschaftsrunde von zwölf zu kommen, verbindet Niroomand mit dem Anspruch: „Sie müssen das als Chance sehen, sich in vier, fünf Jahren so zu entwickeln, wie es Giesen und Lüneburg getan haben. Und die ersten fünf müssen ebenfalls qualitativ einen Schritt nach vorn machen.“

In diesem Zusammenhang kritisierte er den TSV Haching München, zu Zeiten des Sponsors Generali eine der Spitzenmannschaften Deutschlands: „In dieser Saison war Haching mit nur acht, neun Leuten hier. Das ist kein gutes Vorbild.“ Wenn das kein gutes Zeichen ist: So sehr die Berliner sich für ihre Titel ins Zeug legen, so sehr ärgert sie die Schwäche der Konkurrenz.