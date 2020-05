Volleyball-Bundesliga : Die Berliner zieht es nach Polen

Was viele Volleyballspieler schon gewagt haben, weil ihnen die Bundesliga sportlich zu schwach erschien, will nun der deutsche Meister als Verein umsetzen: in Polen spielen. Doch es gibt einige Fragezeichen.

Wenn sich deutsche Volleyballprofis sportlich verbessern wollen, gibt es zwei naheliegende Möglichkeiten: entweder sie wechseln nach Italien oder nach Polen. In beiden Ländern lässt sich mehr Geld verdienen, Teams beider Ligen agieren auf höherem Niveau, was sich nicht zuletzt an den Resultaten auf europäischer Ebene ablesen lässt.

Zuletzt verließ Tobias Krick die einst von seinem vermögenden Vater eigens für ihn gegründeten United Volleys in Frankfurt für ein gut dotiertes Abenteuer bei Top Volley Cisterna in Italiens Superlega, in der er unter anderem auf seine Nationalmannschafts-Kollegen Simon Hirsch und Dennis Kaliberda treffen wird. Vergangenes Jahr war David Sossenheimer den Spuren von Christian Fromm und Lukas Kampa gen Osten gefolgt und zum MKS Bedzin in Polens PlusLiga ausgewandert.

Dass dagegen ein kompletter Verein die eng gesetzten Grenzen des Ligasports sprengen will, gab es in Deutschland bislang nur als Import. Die deutsch-österreichischen Alpenvolleys Haching waren in den vergangenen drei Jahren als Joint-Venture aus Innsbruck und Unterhaching in der Bundesliga aktiv, haben sich für die kommende Saison aber wegen nicht erfüllbarer finanzieller Visionen trotz sportlichen Erfolgs zurückgezogen.

Nun liebäugelt aber offenbar der zehnmalige deutsche Volleyballmeister Berlin Recycling Volleys mittelfristig mit seinem schon öfter kolportierten Wechsel in die starke Eliteliga Polens. „Jetzt sind die Pläne so konkret wie noch nie“, sagte Manager Kaweh Niroomand zumindest dem Berliner „Tagesspiegel“. Laut Niroomand werden die Gedankenspiele konkreter, da die ohnehin nur halbstarke Bundesliga seines Erachtens in den kommenden Jahren wegen der Corona-Krise noch weiter an Qualität verlieren werde und kaum noch hochwertige ausländische Spieler nach Deutschland zu locken sein werden. Schon in der abgebrochenen Saison 2019/20 hatten die Berliner in keinem einzigen Spiel hierzulande eine Niederlage kassiert. Selbst der langjährige Dauerrivale VfB Friedrichshafen verlor zuletzt erheblich an Boden.

Für den ehrgeizigen Niroomand scheint es deswegen nur noch einen Ausweg zu geben, um weiterhin hochklassig Volleyball zeigen zu können: die Flucht nach Osten. Klaus-Peter Jung, Geschäftsführer der deutschen Volleyball-Bundesliga, bleibt allerdings entspannt. Er habe von den Berliner Plänen „auch gelesen“, wie er im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagt. Zudem sei er schon mit Matthias Klee, dem Geschäftsführer der Berliner Volleys, im Gespräch gewesen und dieser sagte ihm, der Wechsel nach Polen sei kein Thema.

Und selbst der visionäre Niroomand bekannte im Tagesspiegel: „Die Wahrscheinlichkeit, dass es mit einem Wechsel klappt, ist nicht so groß.“ Doch immerhin habe er die Leitung der polnischen Liga bereits kontaktiert, diese habe positiv reagiert und ein Anbahnungsgespräch vereinbart. Einem Wechsel müsste neben den nationalen Verbänden und beiden Ligen allerdings auch der europäische Volleyball-Verband (CEV) zustimmen, es sind also einige rechtliche und bürokratische Hürden zu nehmen.

In Polen genießt die Sportart Volleyball einen deutlich höheren Stellenwert als hierzulande. Deshalb sind die Klubs auch durch die Corona-Krise nicht in so arge wirtschaftliche Bedrängnis geraten, wie in der Bundesliga, wo gleich drei Mannschaften in den vergangenen Wochen ihren Rückzug erklärten. In Deutschland nutzen den Berlinern langfristig auch ihre gut besuchte Max-Schmeling-Halle bei den Heimspielen und ihr sattes Budget von gut 2,5 Millionen Euro nichts, wenn die Konkurrenten nicht mithalten können.

Fakt ist allerdings auch, dass sich die Volleys am 15. Mai fristgerecht für die kommende Saison 2020/21 in der auf zehn Teams geschrumpften Bundesliga angemeldet haben – wann immer diese auch beginnen werde. Der Umzug nach Osten kann also frühestens im Herbst 2021 erfolgen.