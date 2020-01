Ausnahmetalent im Schach : Der größte Vorteil des Vincent Keymer

Die Isle of Man ist eine Reise wert. Dem Schachspieler Vincent Keymer wird sein Ausflug dorthin immer in Erinnerung bleiben. Im Alter von 14 Jahren und elf Monaten hat er sich auf der britischen Insel im Oktober beim „Grand Swiss Tournament“ mit einem Remis gegen den Russen Wadim Swjaginzew einen Traum erfüllt. Er darf sich nun Großmeister nennen, die Norm, der er trotz seines jugendlichen Alters schon lange hinterher jagte, ist erfüllt. Er ist der jüngste deutsche Großmeister, den es jemals gab. Der Schüler aus Saulheim in der Pfalz zog mit fünf Jahren die ersten Figuren auf dem Schachbrett und ließ schon bald seinem Vater, einem Pianisten und Hochschullehrer, zu dessen Verblüffung keine Chance mehr. Der mit Abstand jüngste deutsche Großmeister – das verführt manch einen Schachliebhaber zu ganz großen Träumen: Wächst da ein Talent heran, das irgendwann Weltmeister werden kann? Es wäre der erste Deutsche seit Emanuel Lasker, der den Titel 1894 im Duell mit Wilhelm Steinitz errang und bis 1921 hielt.

Vincent Keymer ist ein schlauer Kopf. Nicht nur, wenn er am Schachbrett sitzt. Er weiß einzuschätzen, was er kann und was noch nicht. Den ersten Schritt in eine womöglich große Schachkarriere hat er mit dem Großmeister-Titel geschafft, und es war ein beschwerlicher Weg dorthin. „Es war zwei-, dreimal sehr knapp vorher, da ging es nur um Stellen hinter dem Komma“, sagt er. „Manchmal sind es nur winzige Nuancen, die über Sieg oder Niederlage entscheiden. Erfolg im Schach hängt von vielen, vielen Faktoren ab. Man braucht Können, Glück, Ausdauer, die richtige Vorbereitung.“