Die Astroballe-Arena steht wie ein Raumschiff inmitten der grauen Häuserschluchten von Lyons Vorstadt Villeurbanne. Ein Klotz aus Beton, verkleidet mit weißen Metallplatten. Ihr futuristisches Design lässt erahnen, wie sich in den 90er-Jahren zumindest viele Architekten die Zukunft der Architektur vorgestellt haben. Und an einem Dienstagabend im März kann man im Inneren beobachten, wie sich gut 30 Jahre später zumindest viele Basketballfans die Zukunft des Basketballs vorstellen.

Pirmin Clossé Sportredakteur. Folgen Ich folge

Es ist der Abend, an dem Victor Wembanyama mit den Metropolitans aus Paris in Lyon spielt. Die steilen Tribünen sind voll besetzt. So ist das immer, wenn Wembanyama und seine Mannschaft in dieser Saison irgendwo antreten. Wie bei einem künftigen Rockstar, der kurz vor dem Durchbruch noch einmal durch die kleinen Klubs des Landes tourt. Alle wollen einen Blick erhaschen auf den, der bald die großen Arenen füllen soll.