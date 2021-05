Reiterverband erstattet Anzeige : Jagd auf Tierquäler oder auf ein RTL-Phantom?

Aktualisiert am

Bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) müssen am 20. Juli 2020 die Ohren geklingelt haben. Es muss gewesen sein, als kehrte ein Albtraum zurück. Wieder gab es ein Video, auf dem angeblich tierschutzwidrige Aktionen eines Springreiters zu sehen waren. Genau so fing vor 31 Jahren der Skandal um die als „Barren“ bekannte Trainingsmethode von Springpferden an – mit Bildern aus dem Stall Paul Schockemöhle, auf denen die Beine junger Pferde mit Stöcken traktiert wurden, damals bei „Stern TV“, das auf „RTL plus“ ausgestrahlt wurde.

Damals schaffte es die Warendorfer Zentrale lange nicht, das Heft des Handelns in die Hand zu bekommen. Man wurde von einigen Medien durchs Dorf gejagt. Der Imageschaden war groß – auch wenn die FN am Ende die Entwicklung dazu nutzte, das eigene Regelwerk zu modernisieren, und das in vielen unguten Formen auftretende „Barren“ zu verbieten. Dabei geht es darum, Pferde auf schmerzhafte Weise dazu zu bringen, Hindernisstangen mit aller Macht zu meiden.