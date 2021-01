Ankunft bei der Vendée Globe : Boris Herrmann hat es geschafft

Aktualisiert am

Entzündet sein eigenes Freudenfeuer: Boris Herrmann am Ziel Bild: dpa

Boris Herrmann hat es geschafft. Am Donnerstagvormittag um 11:19 Uhr beendete der 39 Jahre alte Hamburger nach 80 Tagen 14 Stunden 59 Minuten und 45 Sekunden erfolgreich seine erste Solo-Weltumsegelung vorläufig auf dem vierten Platz und passierte an Deck stehend und mit Leuchtfackeln in der Hand auf seiner sichtlich beschädigten „Seaexplorer“-Yacht die Ziellinie bei der Regatta Vendée Globe.

Herrmann hatte bis zuletzt Siegchancen gehabt. Doch am Mittwochabend stieß er kurz vor dem Ziel mit einem Fischerboot zusammen. Nachdem er mehr als 50.000 Kilometer unbeschadet zurückgelegt hatte, ereilte ihn das Unglück rund 160 Kilometer vor Les Sables d’Olonne. Er wurde nicht verletzt, doch seine Yacht musste danach deutlich langsamer segeln. Noch direkt von Bord berichtete der Unglücksvogel über die Kollision: „Plötzlich sah ich eine Wand neben mir, die Schiffe verhakten sich, ich hörte Männer rufen“, sagte er in einer Videobotschaft. Ohne den Zwischenfall wäre Herrmann ungefähr acht Stunden früher ins Ziel gekommen und hätte in der Endabrechnung mindestens den zweiten Platz belegt.

Der Bugspriet seines Schiffes wurde abgebrochen, sein Vorsegel zerriss, ein Tragflügel wurde beschädigt. „Besonders kritisch war, dass das Steuerbord-Want abriss, die Leine, die den Mast seitlich gegen Umfallen sichert“, teilte sein Team mit. In den Stunden nach der Kollision arbeitete Herrmann fieberhaft daran, das Want zu ersetzen, um sicher das Ziel zu erreichen.

„So etwas auf See noch nie erlebt“

„So etwas habe ich auf See noch nie erlebt“, sagte Herrmann, „aber das wichtigste ist, dass niemand verletzt wurde.“ Herrmann rätselte zunächst, warum ihn seine Alarmsysteme in der Dunkelheit dieses Mal nicht vor dem anderen Boot gewarnt hätten. Er wolle die Regatta jetzt allerdings sicher nachhause segeln. An Land wollten ihm nach 81 Tagen auf hoher See nun seine Frau Birte, seine Tochter und sein Team einen herzlichen Empfang bereiten.

Zuvor war am frühen Donnerstagmorgen der Franzose Yannick Bestaven zum Sieger der diesjährigen Vendée Globe gekürt worden, nachdem er um 4.20 Uhr die Ziellinie im westfranzösischen Les Sables d’Olonne überfuhr. Aufgrund einer Zeitgutschrift infolge einer Rettungsaktion für einen havarierten Skipper im vergangenen Dezember gewinnt Bestaven die Weltumseglung, die als härteste Regatta der Welt gilt.

Nach 80 Tagen und fast 14 Stunden seit dem Start am 8. November kam Bestaven in den frühen Morgenstunden an. Zuvor waren schon zwei andere Skipper durchs Ziel gefahren, doch durch die ihm zugestandene Ausgleichszeit für die Rettungsaktion ist er nun der Gewinner der wegen ihres Aufwandes nur alle vier Jahre ausgetragenen Regatta.

Die Vendée Globe, an der 60 Fuß lange einrümpfige Segelboote teilnehmen dürfen, findet seit 1989 statt. Doch die diesjährige Veranstaltung hat das ungewöhnlichste und knappste Ergebnis ihrer Geschichte. Noch nie ist ein Drittplatzierter zum Sieger gekürt worden. Am Mittwochabend war der Franzose Charlie Dalin um 20.36 Uhr als Erster nach gut 80 Tagen in Sables d’Olonne angekommen.